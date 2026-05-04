La Corte de Justicia de Catamarca aprobó la Acordada N° 4808, que regula la implementación de herramientas de inteligencia artificial en el ámbito del Poder Judicial. En este contexto, el jueves pasado, los ministros Fabiana Edith Gómez y Hernán Martel mantuvieron una reunión de trabajo con operadores del área de Informática para avanzar en su aplicación práctica y ajustar aspectos técnicos para su puesta en funcionamiento.

La normativa establece la incorporación progresiva y controlada de estas tecnologías como herramientas de apoyo a la gestión, el análisis de expedientes y la redacción, bajo principios de centralidad humana, transparencia, seguridad, control y responsabilidad indelegable de los operadores jurídicos. ￼

Asimismo, se dispone la creación de un sistema de validación y registro de herramientas autorizadas, su integración con los sistemas de gestión judicial y la implementación de instancias obligatorias de capacitación para magistrados, funcionarios y personal.

La acordada fija límites claros, al prohibir el dictado de resoluciones basadas exclusivamente en inteligencia artificial, en virtud de lo dispuesto por el nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, reafirmando el rol insustituible del juicio humano en la función jurisdiccional.

Con esta medida, el Poder Judicial de Catamarca incorpora herramientas tecnológicas en un marco regulado, orientado a fortalecer la eficiencia, la calidad del servicio de justicia y la seguridad jurídica.