El Gobierno provincial avanzó en la firma de convenios con municipios del interior para fortalecer y ampliar el transporte estudiantil. La iniciativa apunta a garantizar que alumnos de zonas rurales y alejadas puedan llegar a sus establecimientos educativos en condiciones más equitativas.

Los acuerdos fueron rubricados por el ministro de Integración Regional, Logística y Transporte, Lucas Póliche, en su carácter de presidente de Catamarca Transporte S.A.U. (CaT.S.A.U.), junto a intendentes de distintas jurisdicciones del interior provincial.

La medida forma parte de una estrategia impulsada por la Provincia para reducir las desigualdades territoriales y acompañar las trayectorias educativas de estudiantes que, en muchos casos, deben recorrer largas distancias para asistir a clases.

A través de estos convenios se prevé la creación y ampliación de recorridos que conecten parajes y localidades con escuelas y centros educativos, especialmente en sectores donde la falta de transporte representa una dificultad cotidiana para las familias.

“Estamos dando respuestas concretas a una demanda histórica de muchas comunidades del interior. Donde no llega el transporte, tiene que estar el Estado, articulando con los municipios para garantizar derechos”, expresó Póliche durante la firma de los acuerdos.

El esquema de trabajo contempla una participación conjunta entre Provincia y municipios. Mientras las comunas colaborarán en la detección de necesidades y la coordinación territorial, CaT.S.A.U. aportará la estructura técnica y logística necesaria para la puesta en marcha de los servicios.

Desde el Ministerio remarcaron que el objetivo no solo es mejorar la conectividad entre localidades, sino también sostener la permanencia escolar y generar mayores oportunidades para estudiantes de todo el territorio catamarqueño.