Los radicales de la provincia se volverán a reunir el próximo 9 de mayo en la Convención Provincial, luego de que la convocatoria originalmente prevista para diciembre de 2025 debiera ser postergada por razones de fuerza mayor. El llamado se produce en un contexto clave para el partido, teniendo en cuenta que las actuales autoridades partidarias tienen mandato hasta el 15 de julio, por lo que se deberá avanzar en la definición del cronograma electoral interno y en la renovación de cargos.

De acuerdo a lo establecido en la resolución, el orden del día incluirá el informe de gestión del Comité Provincia y el análisis de la situación institucional y política del partido. Además, se prevé la designación de la Junta Electoral partidaria y la fijación de la fecha de las elecciones internas para la renovación de autoridades.

La convocatoria se da en medio de un escenario de reconfiguración interna del radicalismo local, atravesado por la reciente conformación del espacio «Generar», integrado por dirigentes que anteriormente formaban parte de distintos sectores de la UCR.

Esta situación abre interrogantes sobre cómo quedará conformado el esquema de convencionales dentro del partido, ya que algunos sectores podrían haber perdido representación tras el alejamiento de dirigentes hacia el nuevo espacio político.