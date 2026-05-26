Una propuesta gratuita que busca fortalecer la identidad local, promover el sentido de pertenencia y revalorizar el patrimonio cultural e histórico de San Fernando del Valle de Catamarca.

La Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital dará inicio este jueves 28 de mayo al ciclo de capacitación turística “Compartiendo Saberes 2026”, una propuesta gratuita que busca fortalecer la identidad local, promover el sentido de pertenencia y revalorizar el patrimonio cultural e histórico de San Fernando del Valle de Catamarca.

La primera conferencia se desarrollará a las 18 hs. en el Complejo Cultural Urbano Girardi y abordará la temática “Patrimonio inmaterial catamarqueño: Música y Gastronomía”, con las disertaciones del reconocido cantautor e investigador folklórico Ing. Rafael Toledo y del chef profesional Fernando Boffo.

La charla pondrá el foco en dos expresiones fundamentales de la identidad cultural catamarqueña: la música y la gastronomía, entendidas como herramientas clave para la construcción de un destino turístico con identidad propia.

En este marco, Rafael Toledo destacó la importancia de reflexionar sobre la identidad cultural de la ciudad y la provincia: “En la Capital no solamente viven personas nativas de la ciudad, sino muchísima gente de otras provincias y de otros países que eligieron este lugar como residencia. Entonces, es importante definir entre toda esta influencia quiénes somos los catamarqueños musicalmente”, expresó el artista, invitando además a la comunidad a participar de la propuesta.

Toledo también remarcó la necesidad de reconocer y valorar las raíces culturales locales: “Catamarca necesita reconocer sus referentes musicales para entender quiénes somos”.

Por su parte, Fernando Boffo aportará su experiencia vinculada a las cocinas regionales y a la gastronomía inclusiva, reflexionando sobre el valor cultural y turístico de los sabores tradicionales de Catamarca.

Referencia geográfica

Desde la organización señalaron que el ciclo está destinado a toda la comunidad, estudiantes, trabajadores del sector turístico y todas aquellas personas que mantienen contacto con visitantes, como comerciantes, taxistas, feriantes, personal policial y prestadores de servicios.

“Compartiendo Saberes 2026” se extenderá hasta noviembre y contará con seis conferencias magistrales vinculadas al turismo, la historia, la arqueología, la arquitectura y el patrimonio cultural de la ciudad.

La participación es gratuita y quienes deseen asistir deberán inscribirse previamente en el siguiente enlace: bit.ly/compartiendosaberes2026

Las consultas pueden realizarse al correo: [email protected].

Fuente: informe24catamarca