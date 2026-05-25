Miley Cyrus sumó un nuevo hito a su carrera: la artista recibió oficialmente su estrella en el icónico Paseo de la Fama de Hollywood. La ceremonia se realizó el pasado 22 de mayo en Hollywood Boulevard y reunió a familiares, amigos y cientos de fanáticos que acompañaron a la cantante en uno de los momentos más importantes de su trayectoria.

Con este reconocimiento, Miley se convirtió en la celebridad número 2.845 en obtener una estrella en el famoso boulevard de Los Ángeles, dentro de la categoría “Recording”. El homenaje llegó además en un momento muy especial, ya que coincide con los 20 años de “Hannah Montana”, la serie de Disney que marcó el comienzo de su carrera mundial.

Durante su discurso, la intérprete de “Flowers” se mostró muy emocionada y habló sobre el significado que tiene este reconocimiento en su vida. Miley aseguró que la estrella representa “años de devoción” y destacó la importancia de seguir creando música que conecte con futuras generaciones. También agradeció el apoyo constante de sus fans y de su familia a lo largo de toda su carrera.

La ceremonia contó con la presencia de figuras cercanas a la artista como Anya Taylor-Joy y Donatella Versace, quienes le dedicaron palabras especiales durante el evento. Además, Miley deslumbró con un vestido vintage de Atelier Versace elegido especialmente para la ocasión.

Con más de dos décadas en la industria, múltiples éxitos globales y una constante reinvención artística, Miley Cyrus sigue consolidándose como una de las figuras más influyentes del pop internacional. Ahora, su nombre ya quedó inmortalizado en una de las veredas más emblemáticas de Hollywood.