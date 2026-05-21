El Ministerio de Salud de la provincia trabaja en acciones de promoción y prevención de la salud, buscando mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente en las localidades más alejadas.

La Dirección Provincial de Cáncer viene realizando acciones conjuntas con el Área Programática N° 5 de Pomán y el LALCEC, con el fin de fortalecer la detección temprana de cáncer de mama. En este contexto, días atrás, se articuló con el Municipio de esa ciudad y se trasladó a 12 personas a quienes se les practicó papanicolau y mamografía en el Hospital San Juan Bautista.

Es importante mencionar que desde la cartera sanitaria continúan los trabajos de articulación para que estas acciones se repliquen en distintos puntos de la provincia.

Estas acciones son una herramienta fundamental para la detección precoz del cáncer y contribuyen a intensificar las acciones de prevención y control del cáncer de mama en la región.

Cabe mencionar que estas actividades garantizan el acceso equitativo a los servicios de salud, permitiendo el diagnóstico precoz y oportuno de enfermedades, lo cual refuerza las redes de salud pública.