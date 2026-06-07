El gobernador Raúl Jalil se reunió en Casa de Gobierno con la licenciada en Turismo y especializada en Turismo de salud y bienestar, Teresita Van Strate, y el diputado nacional Sebastián Noblega, para analizar el proyecto de ley -impulsado desde Catamarca- sobre termalismo con el objetivo de regular la actividad.

Catamarca es una de las principales provincias del país que posee un Plan de Desarrollo Termal y cuenta con la aprobación de la declaración de interés en la Cámara de Diputados de la Nación de la “Ruta de Aguas Termales Saludables de Catamarca” por las actividades que se desarrollan en las tres rutas que posee: las termas de la Ruta del Adobe, las termas de la Ruta del Telar y las ubicadas en Lavalle (donde se evalúan las características y condiciones del lugar para proyectar la construcción de un complejo termal).

Este proyecto del diputado catamarqueño busca trabajar en los principales lineamientos de una futura iniciativa legislativa destinada a promover inversiones en ciudades termales, generando herramientas que incentiven el desarrollo privado y fortalezcan el crecimiento del sector.

La experiencia y el desarrollo en materia de termalismo en Catamarca ha servido de plataforma de lanzamiento para elaborar dicho proyecto, debido a que en la Argentina existe un vacío legal que regule específicamente la actividad termal y su inmediato vínculo con la actividad turística.

En el diálogo con la especialista y el legislador nacional, el mandatario provincial se mostró conforme con las acciones y comprometió su apoyo a esta gestión de trabajo. “Se trató de una reunión muy positiva, donde el Gobernador se interiorizó sobre todo el trabajo que se está realizando en la provincia desde ya hace varios años para impulsar y fortalecer el termalismo y avanzar con esta propuesta a nivel nacional. Concretamente, de aquí va a salir una ley marco de termalismo nacional, habida cuenta del vacío legal que hay sobre esta actividad productiva en Argentina”, explicó Teresita Van Strate.