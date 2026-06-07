En el marco del Día del Periodista, la Academia Nacional de Periodismo emitió un comunicado en el que manifestó su preocupación por lo que definió como un creciente clima de hostigamiento hacia la prensa en la Argentina. La institución advirtió sobre distintos episodios de agresión, descalificación y cuestionamientos dirigidos a periodistas y medios de comunicación.

La declaración fue difundida este 7 de junio, fecha en la que se conmemora el Día del Periodista en homenaje a la aparición de la Gazeta de Buenos Ayres, fundada por Mariano Moreno en 1810. En ese contexto, la entidad destacó la importancia de la libertad de expresión y del trabajo periodístico para el funcionamiento de las instituciones democráticas.

Según el comunicado, los ataques contra periodistas generan un escenario preocupante para el ejercicio de la profesión y pueden afectar el derecho de la ciudadanía a acceder a información plural y de interés público. La Academia sostuvo que el periodismo cumple una función esencial en la sociedad y reclamó respeto por la tarea de los trabajadores de prensa.

La entidad también hizo un llamado a promover el diálogo democrático y a evitar expresiones que puedan fomentar la estigmatización o la violencia contra quienes desarrollan actividades informativas. Además, reiteró la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio libre e independiente del periodismo.