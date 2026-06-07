Se registró un nuevo aumento del gas envasado en Catamarca. Este incremento afecta a miles de familias que dependen de este insumo básico ante la falta de infraestructura energética local.

La actualización de valores fue confirmada por las distribuidoras oficiales ubicadas en San Isidro y Ruta 33. Este ajuste agrava el costo de vida en pleno invierno y expone la fragilidad de un sistema desigual.

Según los hechos verificados, “el gas envasado registró una nueva actualización de precios en Catamarca, con incrementos que alcanzan hasta los $4.000“. Estos aumentos se aplican de manera inmediata según el envase seleccionado por el consumidor.

Precios récord: el detalle del aumento del gas envasado en Catamarca

En las plantas de las empresas, “la garrafa de 10 kilos pasó a costar $25.000” para retiro en puerta. Asimismo, el envase de 15 kilos se comercializa actualmente a un valor de $37.500 en los puntos oficiales.

La situación del tubo de 45 kilos es todavía más crítica para el bolsillo de los consumidores domésticos. Se confirmó que “el tubo de 45 kilos llegó a los $86.000” en las plantas de expendio habilitadas en la provincia.

No obstante, el precio final puede ser muy superior fuera de las plantas oficiales de distribución. El producto “puede alcanzar o superar los $100.000 en algunos puntos de venta, dependiendo de la logística y el costo de distribución” hacia los barrios.

La deuda de infraestructura y la paradoja del crecimiento provincial

Esta realidad expone una fuerte contradicción entre el discurso de auge minero y la realidad cotidiana de los habitantes. Mientras se anuncian grandes inversiones, miles de hogares enfrentan una vulnerabilidad social que los asfixia económicamente. Por lo tanto, resulta urgente que el Gobierno de Catamarca y el ENARGAS prioricen el acceso a servicios básicos para alcanzar un desarrollo real de la población.

Fuente: El Aconquija