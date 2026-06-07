Al 5 de junio de 2026, el nuevo aumento de combustibles en Catamarca profundiza el elevado costo de vida de los ciudadanos. La población enfrenta una presión asfixiante sobre los hogares debido a la falta de medidas del gobernador Raúl Jalil. El mandatario no ha implementado políticas para mitigar el impacto inflacionario en la logística y el consumo básico frente al precio de la nafta en Catamarca.

Realidad en surtidores: El precio de la nafta en Catamarca

La brecha de valores entre las petroleras es notable en los surtidores locales. Según datos de la Secretaría de Energía de la Nación, el valor de la nafta común oscila entre los $1324 en YPF y los $2190 en estaciones Shell.

En las terminales de la empresa estatal YPF, el gasoil común se sitúa en $1363 y la nafta premium en $1528 por litro. Estas variaciones responden a factores externos específicos. Según el organismo nacional, el ajuste «responde a la combinación de factores como los costos internacionales del crudo, la variación del dólar y los impuestos internos».

Gestión pasiva ante una inflación persistente

El Gobierno provincial mantiene una respuesta insuficiente frente a la crisis económica actual. La gestión de Raúl Jalil se percibe desconectada de la realidad que atraviesan hoy los consumidores catamarqueños. Por lo tanto, el encarecimiento de la energía agudiza el deterioro del poder adquisitivo.

Uno de los puntos más críticos se observa en el transporte de mercaderías. Al 5 de junio de 2026, el litro de gasoil premium alcanza un valor máximo de $2599 en estaciones Shell. Este incremento impacta directamente en los costos logísticos provinciales.

Consecuencias en la cadena de valor y el consumo

Existe un marcado contraste entre los indicadores macroeconómicos y la realidad de los salarios rezagados. La cuestionada inacción oficial deja a comerciantes y consumidores sin una red de contención efectiva. De esta manera, el precio de la nafta en Catamarca se convierte en un motor de la inflación local.

Finalmente, la relación entre el combustible y el encarecimiento de alimentos y servicios esenciales es directa. La falta de intervención del Ejecutivo provincial profundiza la crisis en los sectores más vulnerables. Por consiguiente, la situación económica que atraviesa la provincia es altamente preocupante.

Fuente: El Aconquija