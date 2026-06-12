Vialidad Provincial dio inicio a los trabajos de apertura, movimiento de suelo, limpieza y preparación de subrasante para ejecutar los tres primeros kilómetros —de un total de 11,5— que tendrá la ruta que rodeará la ciudad de Andalgalá.

Esta importante obra es un histórico pedido de la comunidad andalgalense y se está haciendo realidad a partir de los trabajos que ya ejecutan en el lugar.

Los movimientos viales comenzaron en el Sector Oeste de la ruta, en la salida que conecta hacia la ciudad de Belén.

Es importante destacar que la obra se ejecuta por administración con equipos y personal del organismo provincial.

Asfaltado a Villa Vil

Por otra parte, también comenzó la intervención de la obra básica y pavimentación en los primeros 2,5 kilómetros de la Ruta Provincial N º 212, Sección Empalme R.P. N ° 46 – Villa Vil.

El asfaltado a Villa Vil es una obra que la comunidad local aguarda con mucha esperanza ya que facilitará y hará más fluida la comunicación habitual con la cabecera departamental, con un impacto directo en la calidad de vida de los vecinos.

En lo que respecta en movimiento de suelo, limpieza de zona de camino y preparación de subrasante, se realizan con fondos de la Administración vial.