Vialidad Provincial trabaja en la obra de reparación del puente ubicado sobre Ruta Provincial 46 a la altura del río Belén. En el día de hoy se encuentra abriendo el desvío que permitirá mantener la circulación vehicular mientras se ejecuten los trabajos que requiere la obra civil.

“Se trabaja en la reparación de pilas, que consta del encamisado y posteriores sobre el puente. La obra se inició hace un mes con movimiento de maquinaria por parte de la empresa contratista y ahora estamos trabajando en el desvío para que se pueda seguir utilizado esta vía de comunicación y mantener a resguardo la seguridad de los trabajadores”, expresó Raúl Toledo, técnico de Vialidad Provincial.

Con esta intervención, el organismo provincial pone el foco en recuperar un importante paso sobre el río Belén, en la ruta que une a las ciudades cabeceras departamentales de Belén y Andalgalá, pasando por La Puntilla.

Asfaltado

Asimismo, en el entramado urbano de la ciudad de Belén, Vialidad Provincial avanza también con la repavimentación, tal como lo viene haciendo en numerosos centros urbanos de la provincia.

En esta semana se realizan trabajos de riego de liga y construcción de carpeta de concreto asfaltico de 7,5 y 8 metros de ancho en los barrios El Molino RN40 (400 m), “Conrado Tula” (400 m) y La Cañada (200 m). Mientras duran estos trabajos, se aconseja a los usuarios utilizar el by pass que circunvala la ciudad.