La minería del litio se convirtió en el principal motor económico de Catamarca y ocupa un lugar central dentro de la estrategia impulsada por el Gobierno provincial. Nuevas inversiones, ampliaciones de proyectos y anuncios vinculados a la actividad son presentados como señales de crecimiento. Sin embargo, detrás de ese escenario aparece una realidad que genera cada vez más interrogantes: gran parte del futuro económico de la provincia depende de decisiones que se toman fuera de su territorio.

Influencia de mercados internacionales y empresas multinacionales

Las inversiones que llegan a Catamarca responden principalmente a estrategias de empresas multinacionales y a la evolución de mercados internacionales. El precio del litio, la demanda global y los planes de expansión de grandes compañías son factores que influyen directamente sobre la economía provincial, aunque escapan al control de las autoridades locales.

La situación plantea un desafío para una provincia que ha concentrado gran parte de sus expectativas de crecimiento en la actividad minera. Mientras el Gobierno de Raúl Jalil profundiza su apuesta por el litio, otros sectores económicos continúan enfrentando dificultades para desarrollarse con la misma intensidad y generar empleo de manera sostenida.

Crisis en sectores productivos y dependencia económica

La construcción atraviesa una fuerte crisis con miles de trabajadores desocupados, el comercio enfrenta dificultades derivadas de la caída del consumo y distintos sectores productivos reclaman mayor apoyo para sostener su actividad. La creciente dependencia minera genera preocupación entre quienes advierten sobre la necesidad de diversificar la economía provincial.

A esto se suma que gran parte de la producción minera continúa orientada a la exportación de materias primas. Aunque los proyectos generan movimiento económico y recursos para el Estado, el agregado de valor, la industrialización y el desarrollo tecnológico siguen siendo desafíos pendientes dentro de la provincia.

Desafíos para el desarrollo y riesgos del modelo

Mientras tanto, buena parte de las obras, anuncios e inversiones que forman parte del discurso oficial aparecen vinculadas directa o indirectamente al crecimiento del sector minero. Esto provoca que el desempeño económico de Catamarca quede cada vez más condicionado por variables externas sobre las cuales la provincia posee escasa capacidad de decisión.

El litio representa una oportunidad importante para Catamarca, pero también expone riesgos que merecen ser discutidos. Mientras la gestión de Raúl Jalil continúa apostando gran parte de su estrategia económica a la expansión minera, crecen las críticas hacia un modelo considerado dependiente, vulnerable y con escasa planificación para enfrentar escenarios adversos. Para muchos sectores, el verdadero desafío no pasa solamente por atraer inversiones, sino por construir una economía capaz de sostenerse incluso cuando las decisiones se tomen lejos de Catamarca.

Fuente: El Aconquija