Las obras se concretarán con aportes del fideicomiso minero.

En Casa de Gobierno, el gobernador Raúl Jalil junto al ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, recibió al intendente de Villa Vil, Ramón Gutiérrez, y al cacique Bernardo Gutiérrez, para analizar el avance de importantes proyectos de infraestructura y desarrollo para el norte del departamento Belén.

Una de las principales novedades informada en la reunión a las autoridades municipales fue que en agosto se realizará la licitación de las obras de arte para el camino hacia Laguna Blanca, para posteriormente iniciar con la pavimentación que irá desde la vera de Ruta 43 hasta el pueblo. El proyecto contempla la pavimentación de poco más de 20 kilómetros en el mencionado tramo y se concretará con fondos del fideicomiso minero.

“Es un sueño largamente esperado por toda la comunidad, especialmente por quienes viven en Laguna Blanca”, destacó el jefe comunal al término del encuentro

Energía para integrar y proyecto turístico

Por otro lado, en la reunión también se evaluó el avance de la obra de la Línea Eléctrica de 33 kV que permitirá incorporar a toda la Puna al sistema eléctrico provincial. La obra, también financiada con recursos del fideicomiso minero, es considerada estratégica para mejorar la calidad de vida de los pobladores y fortalecer las oportunidades de desarrollo productivo y social de la zona.

Actualmente se ejecuta el tramo Barranca Larga-Laguna Blanca con la colocación de postes. En el marco de esta obra ya se finalizaron los primeros 12 kilómetros de interconectado entre Villa Vil y Barranca Larga, y el objetivo es llegar hasta la Villa de Antofagasta de la Sierra.

Por último, el intendente Gutiérrez manifestó el interés de desarrollar el proyecto turístico “Termas y Lagunas”, que busca potenciar el atractivo natural del oeste provincial mediante la creación de un corredor turístico que conecte Villa Vil con el sector de Aguas Calientes. La propuesta apunta a aprovechar el potencial termal y paisajístico de la región, promoviendo nuevas oportunidades para el turismo y el desarrollo económico local.

Del encuentro también participaron el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Mascheroni, la ministra de Minería, Teresita Regalado; el ministro de Agua, Energía y Medio Ambiente, Eduardo Niederle, entre otras autoridades.