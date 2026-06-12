La jornada contó con una importante concurrencia de afiliados y personal del organismo en Casa Central. Durante el encuentro, una especialista detalló pautas de cuidado diario, señales de alerta para la detección temprana y se distribuyeron protectores solares.

La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) dictó una charla abierta destinada a concientizar a la comunidad sobre la importancia del cuidado cutáneo, en el marco de las actividades por el Día Mundial del Cáncer de Piel. La propuesta institucional se llevó a cabo en la mañana del viernes en la Casa Central de la obra social, en concordancia con el interés de OSEP por promocionar hábitos preventivos.

La disertación estuvo a cargo de la Dra. Mirta Soria, médica especialista en Dermatología, quien expuso de manera didáctica los diferentes tipos de cáncer de piel, cuáles son los síntomas principales y las señales de alerta ante las que se debe prestar atención. El eje central del encuentro estuvo puesto en la prevención primaria y en la detección temprana, factores que aumentan drásticamente las posibilidades de un tratamiento exitoso de esta patología.

La especialista remarcó la necesidad de erradicar la exposición solar desmedida y de adoptar conductas responsables de manera cotidiana. Asimismo, insistió en la importancia fundamental de realizar consultas periódicas con un dermatólogo y de implementar el autoexamen de lunares y manchas de forma regular como medida de control.

Durante el encuentro, se habilitó un espacio de diálogo donde los asistentes, tanto afiliados como empleados de la obra social, pudieron interactuar con la profesional. Los participantes aprovecharon la oportunidad para evacuar dudas generales y realizar consultas específicas sobre afecciones particulares, recibiendo orientación calificada por parte de Soria.

Finalmente, y en consonancia con las políticas de promoción de la salud que impulsa OSEP desde hace un tiempo, se realizó la entrega gratuita de protectores solares a todos los presentes. Cabe resaltar que el uso de este insumo constituye una herramienta indispensable para proteger la piel frente a las radiaciones ultravioletas, instando a la comunidad a incorporarlo como un hábito de salud fundamental para toda la familia durante todo el año.