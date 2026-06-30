Jaime Durán Barba, el consultor que durante años asesoró al macrismo y que es uno de los hombres que más conoce la comidilla del PRO, advirtió que el nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, nunca guardó lealtad única al expresidente Mauricio Macri sino que siempre tuvo “su propia agenda” política por afuera del partido al que perteneciera.

“Santilli no fue nunca un incondicional de Macri, es una persona que tiene su propia agenda”, definió el asesor al ser consultado sobre el grado de influencia que el titular del PRO podría tener en el gobierno de Javier Milei, a través del nuevo jefe de ministros.

Macri y Santilli

Según Durán Barba, la relación entre Macri y Santilli “no fue buena” durante muchos años, sobre todo cuando esa fuerza política surgida desde la derecha porteña tuvo una gran proyección a nivel nacional.

Es más, hasta reveló que el ahora jefe de Gabinete nunca tuvo un peso específico de relevancia en el PRO. “Conozco a Santilli desde hace 20 años, lo conozco mucho, siempre fue muy destratado en el PRO y la relación con Macri no fue buena”, confesó el consultor y agregó más datos al respecto.

“Quien le dio la mano para que fuera vicejefe de la ciudad de Buenos aires –dijo en ese tono- fue (el ahora opositor Horacio) Rodríguez Larreta. Nunca fue un incondicional de Macri.”

Por esa razón, relativizó la incidencia que el expresidente podría ejercer sobre el nuevo funcionario que escaló posiciones tras la salida indecorosa de Manuel Adorni. “No es cierto que algunos miembros que llegaron al gobierno de Milei sean tentáculos de Macri”, dijo al respecto durante una entrevista en el programa Demasiada Presión, del stream Gelatina.

Por otra parte, pronosticó que el actual escenario de gobierno podría ser para Santilli una oportunidad para crecer.

“Creo que la gran ventaja que tiene es que este Gobierno ha tenido una característica muy negativa con la que se ha equivocado: es demasiado cerrado, sectario, rudo. Ataca a todo lo que asoma, a los periodistas, a la oposición”, afirmó para dejar entrever que el nuevo funcionario podría ofrecer una contracara de ello y crecer políticamente con un perfil más dialoguista del que ya tiene.

El “poder de daño” de Macri

No obstante, el consultor peruano no descartó que Mauricio Macri pueda ingeniárselas para incidir de alguna manera en la vida política del Gobierno. “Siempre tiene poder de daño –dijo sobre el exmandatario-. Mauricio tiene un curriculum pesado como para hacer daño, pero lo que no tiene es popularidad, su imagen está muy decaída”.

Por este motivo, descartó que el exmandatario pudiera aspirar nuevamente a volver a la Casa Rosada. “No sé si será candidato, y si lo fuera no le veo posibilidad de éxito”, sentenció.