La concejal Lucrecia Barros Jorrat presentó un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante de San Fernando del Valle de Catamarca y propone la creación del Banco Municipal de Nombres de Mujeres y Diversidades, una herramienta destinada a incorporar de manera progresiva nombres de mujeres y personas de identidades diversas en calles, plazas, edificios y otros espacios públicos de la ciudad. La iniciativa sostiene que la nomenclatura urbana no es neutral, sino que refleja decisiones históricas sobre quiénes son reconocidos y recordados por la comunidad.

Los fundamentos del proyecto advierten que actualmente solo alrededor del 3% de las calles de la Capital llevan nombres de mujeres, lo que evidencia una marcada desigualdad en la representación simbólica del espacio público. En ese marco, la propuesta busca promover una memoria colectiva más plural e inclusiva, incorporando una perspectiva de género e interseccional que contemple los aportes de sectores históricamente invisibilizados en la construcción social, cultural y política de Catamarca.