Un reciente informe de Argentinos por la Educación reveló que apenas el 5% de los argentinos considera a la educación como el principal problema del país. El dato abre un interrogante que también interpela a Catamarca: ¿por qué una herramienta fundamental para el desarrollo social y económico perdió espacio en las preocupaciones de la ciudadanía?

La educación frente a la crisis económica

La respuesta parece estar vinculada al contexto actual. La inflación, la pérdida de poder adquisitivo, la inseguridad y las dificultades económicas ocupan hoy el centro de la escena pública. Sin embargo, que la educación haya quedado relegada no significa que sus problemas hayan desaparecido. Por el contrario, muchos de ellos continúan acumulándose sin soluciones de fondo.

En la provincia, distintos sectores educativos han advertido en los últimos años sobre dificultades vinculadas a infraestructura, mantenimiento edilicio y condiciones de aprendizaje. A pesar de los anuncios oficiales, persisten cuestionamientos respecto de la capacidad del Estado para garantizar mejoras sostenidas en el sistema educativo.

Inversión y gestión en el sistema provincial

La gestión del gobernador Raúl Jalil ha destacado en reiteradas oportunidades inversiones y obras destinadas al sector. Sin embargo, voces críticas sostienen que las respuestas han sido insuficientes, con una planificación considerada por algunos actores como limitada frente a los desafíos que enfrenta la educación pública provincial.

Otro aspecto preocupante es la pérdida de centralidad del debate educativo dentro de la agenda política. Mientras otras problemáticas dominan la discusión pública, cuestiones vinculadas a la calidad educativa, el rendimiento escolar y las oportunidades de formación parecen quedar cada vez más relegadas.

Hacia una política educativa más eficiente

La propia encuesta citada muestra que los niveles de satisfacción con las políticas educativas continúan siendo bajos. Este escenario plantea interrogantes sobre la efectividad de las estrategias implementadas y sobre la necesidad de impulsar medidas más profundas para fortalecer el sistema educativo.

La educación suele ser uno de los principales motores del desarrollo de una sociedad. Por eso, cuando deja de ocupar un lugar prioritario tanto para la ciudadanía como para la dirigencia política, surgen señales de alerta. En Catamarca, el desafío no solo pasa por invertir más recursos, sino también por construir una política educativa más ambiciosa, más eficiente y con objetivos claros que permitan recuperar la confianza de la comunidad educativa y garantizar mejores oportunidades para las próximas generaciones.

Fuente: El Aconquija