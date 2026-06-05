El 5 de junio de 2026, el Ministerio de Educación de Catamarca intervino en el Colegio Enrique Hood. La medida surgió tras la difusión de un video donde un alumno portaba un arma de gas comprimido. Este suceso reaviva el debate sobre la seguridad escolar en Catamarca y la efectividad de las alertas tempranas.

Además, la cartera educativa comunicó que se encuentra trabajando de manera articulada con los directivos. El objetivo central es abordar el hecho donde un estudiante fue filmado con el armamento dentro de un aula.

En consecuencia, autoridades provinciales de diversas áreas mantuvieron un encuentro presencial con los responsables del establecimiento. Entre los presentes estuvieron el subsecretario de Coordinación Institucional, César Garetto, y el director de Gestión Privada, Pablo Figueroa.

Por ejemplo, durante la reunión los funcionarios evaluaron las medidas institucionales pertinentes para fortalecer los dispositivos de contención. La directora de Mediación Escolar, Gabriela Vargas, también participó activamente en el análisis de los protocolos vigentes.

Intervención ante la crisis de seguridad escolar en Catamarca

Sin embargo, la intervención oficial se activó únicamente después de que el material audiovisual circulara masivamente en redes sociales. Esta situación evidencia una respuesta reactiva que pone en duda la seguridad escolar en Catamarca previa a los conflictos.

Por otro lado, el Ministerio subrayó que la prioridad es “garantizar el acompañamiento correspondiente a la comunidad educativa”. Para lograrlo, se dispuso la presencia de supervisores del Nivel Secundario que monitorearán el clima institucional diariamente.

Finalmente, la comunidad educativa demanda políticas preventivas reales que superen el esquema actual de gestión de crisis. La eficacia de la seguridad escolar en Catamarca dependerá de cambios estructurales que logren proteger efectivamente a estudiantes y docentes.

Fuente: El Aconquija