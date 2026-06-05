En el marco del Programa Rejuvenecer Activamente, el gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Mascheroni, visitó a los 140 adultos mayores que participan de esta propuesta que se desarrolla en el Espacio de Desarrollo Integral (EDI) Provincial.

El programa constituye una política pública destinada a promover el envejecimiento activo, la inclusión social y el bienestar integral de las personas mayores, brindando espacios de encuentro, recreación y acompañamiento. Está dirigido a adultos mayores de 60 años y se lleva adelante mediante jornadas que se realizan de martes a jueves.

En la visita, las autoridades compartieron actividades con los participantes y destacaron la importancia de generar ámbitos que favorezcan la integración, el cuidado de la salud y la participación activa de las personas mayores en la comunidad.

La iniciativa contempla actividades recreativas, espacios de socialización, controles de salud y acciones de acompañamiento orientadas a fortalecer la calidad de vida de quienes forman parte del programa. El Gobierno de Catamarca mantiene su compromiso con el desarrollo de políticas inclusivas que garanticen el acceso equitativo a espacios de participación, cuidado y recreación para las personas mayores en todo el territorio catamarqueño.