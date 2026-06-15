El presidente Javier Milei volvió a respaldar públicamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la polémica generada por las modificaciones realizadas en su declaración jurada y las denuncias vinculadas al crecimiento de su patrimonio.

A través de mensajes difundidos en redes sociales y declaraciones de dirigentes cercanos al oficialismo, el mandatario ratificó su confianza en Adorni y rechazó las acusaciones en su contra. Desde el entorno presidencial sostienen que el funcionario brindó explicaciones suficientes sobre el origen de los fondos cuestionados y que no existen elementos que justifiquen un apartamiento de su cargo.

La controversia se originó luego de que Adorni reconociera que había omitido declarar aproximadamente 500.000 dólares vinculados a inversiones realizadas en criptomonedas antes de incorporarse al Gobierno. El caso derivó en denuncias judiciales, pedidos de explicaciones y cuestionamientos por parte de sectores de la oposición y también de algunos aliados políticos del oficialismo.

Pese a las críticas, Milei decidió mantener su respaldo al jefe de Gabinete y, según fuentes oficiales, considera que las acusaciones forman parte de una campaña política destinada a desgastar al Gobierno. Además, en la Casa Rosada aseguran que Adorni continuará desempeñando sus funciones con normalidad.