Con el objetivo de fortalecer las condiciones de funcionamiento, seguridad e higiene del Banco Central de Sangre de la Provincia, el Ministerio de Hacienda y Obra Pública ejecuta una serie de trabajos de refacción y mantenimiento integral.

La intervención incluye la renovación de los sistemas de iluminación interior y exterior, mejoras en las instalaciones sanitarias, reparación y acondicionamiento de aberturas, colocación de cerramientos de protección, renovación de artefactos sanitarios y mesadas, además de tareas de pintura general y recuperación de fachadas.

Asimismo, se llevan adelante trabajos de mantenimiento del grupo electrógeno y tratamientos específicos en los muros exteriores destinados a preservar y prolongar la vida útil de la infraestructura.

El edificio, cumple un rol estratégico dentro del sistema de salud provincial, ya que concentra la atención de donantes, el procesamiento y almacenamiento de hemocomponentes, y diversas actividades vinculadas a la promoción de la donación voluntaria de sangre.

Estas mejoras permiten optimizar la funcionalidad de las instalaciones, garantizando espacios más seguros, eficientes y adecuados tanto para el personal que desarrolla sus tareas diariamente como para quienes utilizan los servicios del organismo.

La obra forma parte del programa de mantenimiento y mejora de edificios públicos que impulsa el Ministerio de Hacienda y Obra Pública.