El complejo escenario económico provincial dejó al descubierto una severa problemática que trasciende la simple retracción del consumo: el endeudamiento familiar en Catamarca se consolidó como el principal obstáculo para la actividad mercantil. La propia titular de la Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Deporte de la Cámara de Diputados, Natalia Ponferrada, encendió las alarmas al reconocer públicamente que miles de ciudadanos recurren al crédito y al plástico financiero únicamente para adquirir insumos de primera necesidad.

La legisladora oficialista blanqueó los duros planteos que las autoridades de la Unión Comercial trasladaron al ámbito legislativo, donde quedó demostrado que amplios sectores sociales están contrayendo pasivos para poder subsistir. Esta situación genera un fuerte impacto social, ya que las líneas crediticias de los hogares se encuentran completamente colapsadas y sin margen operativo para dinamizar el mercado local.

De acuerdo con el diagnóstico parlamentario, esta asfixia financiera neutraliza incluso los planes de fomento oficiales como el programa Marcatón, debido a que el límite de las tarjetas está desbordado. La imposibilidad de hacer frente a los compromisos cotidianos coloca a los consumidores en una posición límite que repercute de forma directa e inmediata sobre la recaudación de los locales barriales.

La presión tributaria y los reclamos del sector privado

Frente a la persistente merma de ingresos, los comerciantes expusieron la urgencia de recibir respuestas concretas ante el costo de la energía y la carga impositiva provincial. En este contexto, el endeudamiento familiar en Catamarca se suma a las exigencias planteadas para obtener un alivio temporal en el esquema de Ingresos Brutos, buscando equiparar las alícuotas con las que tributan otras actividades productivas mientras se prolongue este ciclo recesivo.

El sector mercantil advirtió que el cierre de pequeños establecimientos, como quioscos o almacenes familiares, destruye fuentes de trabajo genuinas y empuja a más personas a depender de la asistencia estatal. Por tal motivo, los representantes privados insistieron en la necesidad de articular herramientas urgentes de desendeudamiento y fortalecer los planes de inserción laboral como el programa de Primer Empleo.

La Cámara de Diputados continuará el análisis de las iniciativas parlamentarias, incluyendo un proyecto presentado por la oposición, con el objetivo de consensuar una norma integral que atienda la emergencia económica. Los comerciantes demandan que el debate político se traduzca rápidamente en medidas efectivas y no quede postergado en meras declaraciones de buenas intenciones legislativas.

La gravedad del cuadro social expone la falta de soluciones de fondo para recomponer el poder adquisitivo de los asalariados y contener el endeudamiento familiar en Catamarca. El avance de las reuniones en la Legislatura marcará si el oficialismo y los bloques parlamentarios logran estructurar una respuesta institucional capaz de frenar la caída de la actividad y preservar los puestos laborales en toda la provincia.

Fuente: El Aconquija