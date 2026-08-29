Pablo “Bebote” Álvarez, el reconocido barrabrava de Independiente, fue detenido por la Policía Federal en el marco de una causa por narcotráfico, en la que se lo acusa de integrar una organización que traficaba drogas de diseño desde España e ingresaba cocaína desde Bolivia.
La detención se realizó en el marco de cinco allanamientos realizados en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y de Salta, por orden del juez Pablo Yadarola, a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2, ante la Secretaría N.º 3, de Damián Mazzucco.
La investigación que derivó a la detención del referente de la barra brava de Independiente se originó luego de que en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza se hallaron de aproximadamente 12 litros de éxtasis líquido ocultos en envases de aceite provenientes de la ciudad española de Barcelona.
Según fuentes de la investigación consultadas por Clarín, fueron tres bidones que simulaban ser de aceite de oliva pero que en su interior tenían MDMA líquida.
A raíz de ese descubrimiento, los investigadores avanzaron sobre una organización narcocriminal dedicada al tráfico internacional de estupefacientes.
Como primera medida se realizaron 27 allanamientos en las provincias de Buenos Aires y Salta, donde 11 personas fueron detenidas. De los operativos se secuestró droga, divisas, vehículos y dispositivos tecnológicos de interés para la causa.
Uno de los destinos allanados fue la casaquinta donde Álvarez se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria por una causa que tramita en la justicia de Avellaneda y que está vinculada a su rol como barra de Independiente.
Con el análisis de los celulares y la documentación secuestrada, se profundizó la investigación y se identificó a nuevos colaboradores que también formaban parte de la estructura.
También se reconstruyeron movimientos financieros, tareas vinculadas a la logística de la organización para traer y distribuir la droga y las conexiones con distintos referentes.
En ese marco, se estableció la presunta vinculación de “Bebote” Álvarez con la organización, lo que motivó que la Justicia ordenó la inmediata detención y nuevos allanamientos.
Según las fuentes, Álvarez tenía conocimiento del traslado de la droga sintética, además de la llegada de cocaína desde Bolivia.
Fue entonces que policías de la División Operaciones Federales de la PFA detuvieron a Álvarez en su casa de La Reja, partido de Moreno.
El juez Yadarola lo indagará por los delitos de tenencia y distribución de estupefacientes (Ley 23.737) y por contrabando, es decir, incumplir la Ley 22.415 del Código Aduanero.
Álvarez fue trasladado a la sede de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico de la PFA a la espera de ser indagado.
“Bebote Álvarez, preso”
La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, informó esta mañana en sus redes sociales la detención del referente de la hinchada del “Rojo de Avellaneda”.
“Bebote Álvarez, preso”, tituló la ministra.
“Con el DFI (Departamento Federal de Investigaciones) de la Policía Federal Argentina detuvimos al histórico jefe de la barra de Independiente, “Bebote” Álvarez, acusado de integrar una organización narcocriminal que traficaba drogas de diseño desde España e ingresaba cocaína desde Bolivia”, expresó Monteoliva.
El barrabrava fue detenido en noviembre del año pasado cuando la Policía Bonaerense junto a otros 200 barras luego de que publicó en redes sociales que iba ubicarse junto a su facción, llamada “Los Diablos Rojos”, en la tribuna Miguel Santoro baja previo a un encuentro entre Independiente y Rosario Central.
Las detenciones se produjeron en la bajada de Los Siete Puentes, que desemboca en la calle Alsina. Los barras fueron trasladados en la Comisaría Número 1 de Avellaneda por el delito de “intimidación pública y promoción del desorden en el marco de espectáculo deportivo”.