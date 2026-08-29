Pablo “Bebote” Álvarez, el reconocido barrabrava de Independiente, fue detenido por la Policía Federal en el marco de una causa por narcotráfico, en la que se lo acusa de integrar una organización que traficaba drogas de diseño desde España e ingresaba cocaína desde Bolivia.

La detención se realizó en el marco de cinco allanamientos realizados en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y de Salta, por orden del juez Pablo Yadarola, a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2, ante la Secretaría N.º 3, de Damián Mazzucco.

La investigación que derivó a la detención del referente de la barra brava de Independiente se originó luego de que en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza se hallaron de aproximadamente 12 litros de éxtasis líquido ocultos en envases de aceite provenientes de la ciudad española de Barcelona.

Según fuentes de la investigación consultadas por Clarín, fueron tres bidones que simulaban ser de aceite de oliva pero que en su interior tenían MDMA líquida.

A raíz de ese descubrimiento, los investigadores avanzaron sobre una organización narcocriminal dedicada al tráfico internacional de estupefacientes.

Como primera medida se realizaron 27 allanamientos en las provincias de Buenos Aires y Salta, donde 11 personas fueron detenidas. De los operativos se secuestró droga, divisas, vehículos y dispositivos tecnológicos de interés para la causa.

Uno de los destinos allanados fue la casaquinta donde Álvarez se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria por una causa que tramita en la justicia de Avellaneda y que está vinculada a su rol como barra de Independiente.

Con el análisis de los celulares y la documentación secuestrada, se profundizó la investigación y se identificó a nuevos colaboradores que también formaban parte de la estructura.

También se reconstruyeron movimientos financieros, tareas vinculadas a la logística de la organización para traer y distribuir la droga y las conexiones con distintos referentes.

En ese marco, se estableció la presunta vinculación de “Bebote” Álvarez con la organización, lo que motivó que la Justicia ordenó la inmediata detención y nuevos allanamientos.