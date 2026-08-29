El programa “Catamarca Con Vos” llevó adelante una nueva jornada en el departamento Santa María, con la participación de organismos provinciales y la Municipalidad local.

La actividad fue coordinada por la Secretaría de Asuntos Institucionales y contó con la presencia de equipos del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia y del municipio santamariano, encabezado por la intendenta Érica Íngra.

Durante la jornada, vecinos y vecinas pudieron acceder a trámites, consultas y distintos servicios de manera gratuita, evitando el traslado hasta la Capital.

La iniciativa busca acercar la atención de organismos públicos a distintos puntos del interior provincial y facilitar el acceso de la comunidad a gestiones y servicios.