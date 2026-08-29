Un estudiante de la Policía de Tucumán fue asesinado de un disparo en la madrugada de este sábado en San Miguel de Tucumán. La víctima fue identificada como Kevin Samuel Rueda, de 21 años. Delincuentes lo mataron para robarle su moto, que apareció horas después abandonada entre plantas de caña de azúcar, en la zona sur de la ciudad capital.

Todo comenzó cerca de las 5 en la esquina de avenida Colón y Fortunata García. Según se supo, Rueda se dirigía en su Honda Wave blanca hacia un desfile institucional en Alberdi cuando fue abordado por dos ladrones que también circulaban en moto. De hecho, tenía puesto su uniforme de gala, aunque no a la vista, ya que encima llevaba una campera y jogging.

Los atacantes le dispararon y escaparon con el vehículo. Según fuentes del Ministerio Público Fiscal de Tucumán, un testigo relató que vio la escena y escuchó la detonación antes de que ambos rodados huyeran, dejando a la víctima en el pavimento. Minutos después, personal médico confirmó el fallecimiento de Rueda al arribar al lugar.

Los atacantes le dispararon y escaparon con el vehículo. Según fuentes del Ministerio Público Fiscal de Tucumán, un testigo relató que vio la escena y escuchó la detonación antes de que ambos rodados huyeran, dejando a la víctima en el pavimento. Minutos después, personal médico confirmó el fallecimiento de Rueda al arribar al lugar.

El caso es investigado por la Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo del fiscal Carlos Sale y la auxiliar de fiscal Luz Becerra. “Hemos sufrido una pérdida de una persona muy valiosa para la provincia, un servidor público”, lamentó Sale en declaraciones al medio Tendencia de noticias.

El fiscal amplió sobre la mecánica del hecho: “Estamos tratando de individualizar a los responsables, en principio son dos. Aparentemente fue todo muy rápido: lo interceptan, le cruzan la moto, le efectúan un disparo y le quitan la moto, prácticamente de inmediato. Al parecer, la víctima no se resistió y, en principio, le robaron solo la moto”.

Mientras se analizan cámaras de seguridad en busca de pistas, durante la tarde hubo novedades en la investigación: efectivos policiales localizaron la motocicleta robada oculta en un cañaveral, a unos 40 metros de un sendero de tierra en inmediaciones de Diagonal 26/31 Suroeste y Miguel Lillo, en una zona descampada cercana al Canal Sur.