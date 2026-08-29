Un profundo malestar institucional sacude a la comunidad universitaria tras la controvertida decisión de aplazar nuevamente la entrega de diplomas en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Catamarca. La sorpresiva cancelación del acto de colación en Catamarca desató una ola de quejas entre decenas de egresados que ya habían adecuado sus compromisos laborales y personales para asistir a la ceremonia oficial.

Se trata de la segunda postergación consecutiva que sufren los graduados de la casa de altos estudios. En la primera ocasión, la conducción académica atribuyó la medida al recambio de autoridades directivas, mientras que en esta oportunidad el argumento oficial se limitó a señalar genéricas razones de fuerza mayor, sin brindar mayores precisiones sobre los motivos reales del aplazamiento.

La determinación generó una fuerte controversia administrativa, dado que los estudiantes remarcaron una evidente contradicción en la gestión: mientras los trámites de titulación sufren constantes dilaciones, los aranceles universitarios vinculados a la graduación se incrementaron sin excepciones. Este desfasaje profundizó el descontento de quienes cumplieron en tiempo y forma con todos los requisitos exigidos.

El impacto logístico perjudica de manera directa a los alumnos que residen en los departamentos del interior provincial. Muchas familias ya habían costeado traslados, contratado alojamiento y programado su estadía en la capital, al tiempo que numerosos profesionales debieron gestionar permisos laborales especiales que ahora quedaron totalmente invalidados ante la intempestiva suspensión.

Consecuencias laborales y reclamos ante el suspendido acto de colación en Catamarca

La situación reviste una gravedad particular debido a que la falta del diploma físico y la documentación correspondiente pone en riesgo la estabilidad laboral de varios egresados. En diversos ámbitos profesionales, la acreditación formal del título universitario resulta una exigencia habilitante y excluyente para continuar en el cargo o acceder a contrataciones ya previstas.

Asimismo, los egresados cuestionaron la vía de comunicación utilizada por las autoridades académicas para informar la suspensión. La notificación fue remitida mediante correo electrónico y a través de un grupo de mensajería instantánea a más de 150 alumnos, apenas dos semanas después de haberse confirmado la fecha original, lo que fue calificado por los afectados como un abuso de autoridad.

Frente a este escenario conflictivo, los graduados exigieron una solución urgente y una reprogramación inmediata del acto de colación en Catamarca. La comunidad educativa aguarda que las autoridades de la facultad subsanen los perjuicios ocasionados y garanticen la pronta entrega de los títulos para evitar mayores perjuicios y la pérdida definitiva de oportunidades de empleo.

Fuente: El Aconquija