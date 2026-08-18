La Municipalidad de la Capital, bajo la gestión del intendente Gustavo Saadi, pondrá en marcha el próximo 19 de agosto el programa “Ver para Crecer”, una estrategia de salud oftalmológica diseñada para brindar atención gratuita y entrega de anteojos en el acto a vecinos que no cuenten con cobertura social.

El operativo debutará en el SEPAVE del barrio La Tablada con el objetivo de resolver una necesidad básica de salud sin esperas prolongadas, trasladando el servicio directamente a los barrios mediante un dispositivo móvil equipado para la confección e inserción inmediata de los lentes.

Al respecto, la secretaria de Salud, Ana Lagoria, explicó que la iniciativa da cumplimiento a uno de los compromisos asumidos por la gestión comunal al inicio del período lectivo. “Estamos haciendo realidad un objetivo prioritario planteado por la Secretaría de Salud, que es entregar los lentes en el mismo lugar de la atención”, destacó la funcionaria.

Según detalló, el proceso operativo es sumamente ágil: una vez que el paciente realiza el examen diagnóstico y recibe la receta médica, el laboratorio móvil elabora el anteojo completo —marco y Cristales—, permitiendo que el vecino se retire con sus lentes en un lapso de entre 60 y 90 minutos, según la complejidad de la graduación.

Para garantizar una atención de calidad y evitar aglomeraciones, la campaña no funcionará por demanda espontánea, sino mediante un sistema de 75 turnos pre asignados por jornada. “Aclaramos que los turnos son preconvocados porque la revisión oftalmológica requiere tiempo para medir con precisión las dioptrías y recetar la graduación adecuada”, señaló Lagoria.

El beneficio está destinado a personas a partir de los 10 años de edad que carezcan de obra social, quienes son identificadas previamente mediante un relevamiento casa por casa a cargo de los agentes sanitarios y equipos de abordaje comunitario en cada territorio.

Respecto a la continuidad del esquema, la secretaría indicó que los operativos se realizarán de manera itinerante cada 15 días, alternando los días miércoles por la tarde y viernes por la mañana en diferentes sectores del municipio.

Asimismo, la funcionaria remarcó una aclaración clave sobre el alcance geográfico de la prestación: “Es fundamental precisar que este programa está destinado exclusivamente a los residentes de la Capital. Aunque recibimos consultas de departamentos como Pomán, Santa María o Belén, el servicio es móvil pero exclusivo para los vecinos capitalinos sin cobertura médica y con previa derivación del agente sanitario de su zona”.

Si bien el programa “Te Veo Bien” funciona desde el año 2020, ahora se pretende brindar al vecino una mayor agilidad y practicidad a la hora de obtener sus anteojos recetados, consolidando un derecho básico y garantizando el acceso real a la salud visual.