El empleo privado en Catamarca mostró una mejora en mayo, pero el dato positivo convive con una serie de indicadores y reclamos que exponen otra cara de la situación económica provincial. Mientras el número de trabajadores registrados pasó de 34.400 a 34.600, un incremento mensual del 0,5%, vecinos de Belén denunciaron boletas de electricidad de hasta $600 mil y los registros citados en la información difundida durante la jornada ubicaron a Catamarca entre las provincias con mayor proporción de deudores con atrasos prolongados.

La suba del empleo formal privado representa un dato favorable para la provincia y marca una diferencia respecto del comportamiento nacional, que en mayo registró una caída del 0,2%. Catamarca también había mostrado una variación positiva del 1,8% en febrero. Sin embargo, esa mejora no alcanza por sí sola para explicar cómo atraviesan las familias el actual escenario económico. El contraste aparece cuando se cruzan los datos laborales con los reclamos por el costo de los servicios y la pérdida de capacidad de pago que reflejan los niveles de morosidad.

El caso de Belén aportó durante estos días una dimensión concreta de esa tensión. Vecinos denunciaron facturas de electricidad de $380 mil, $400 mil, $500 mil y hasta $600 mil, mientras una jubilada reclamó una solución urgente y describió la dificultad de afrontar esos montos con ingresos bajos. Según el testimonio difundido, algunos hogares deben reunir entre $800 mil y $1,2 millones cuando las facturas llegan acumuladas por tratarse de períodos bimestrales.

Catamarca y el contraste entre empleo, tarifas y endeudamiento

El problema no quedó limitado al monto de las facturas. Los vecinos también cuestionaron el impacto de los aumentos sobre consumos que calificaron como mínimos y reclamaron revisar el esquema tarifario. En el material trabajado durante la jornada se señaló que la quita de subsidios nacionales a la energía mayorista y el incremento autorizado sobre el Valor Agregado de Distribución de EC SAPEM forman parte del contexto que terminó trasladándose a los usuarios. El reclamo también alcanzó a la calidad del servicio y al costo del agua incluido en las facturas.

A ese escenario se suma otro dato relevante: la información difundida ubicó a Catamarca como la segunda provincia con mayor proporción de deudores con atrasos de entre 90 y 120 días, con un 34,2%, detrás de San Juan. Además, el porcentaje de deudores considerados irrecuperables pasó del 12,8% en mayo de 2025 al 21,6% en mayo de 2026. El cruce no permite afirmar que las tarifas sean la causa directa de ese deterioro, pero sí muestra que la mejora registrada en el empleo convive con dificultades concretas para sostener los pagos.

La situación plantea un desafío político para la administración de Raúl Jalil. El Gobierno provincial puede exhibir una evolución positiva del empleo asalariado registrado y, al mismo tiempo, enfrenta reclamos vinculados con el costo de la energía, el poder adquisitivo y las dificultades de los hogares para cumplir con sus obligaciones. La contradicción no está necesariamente en los datos, sino en que un indicador favorable del mercado laboral no se traduce automáticamente en una mejora equivalente en la economía cotidiana de las familias.

También resulta significativo que varios de los problemas aparezcan en territorios diferentes y desde actores distintos. En Londres, el intendente Roberto Rodríguez aseguró que recibe reclamos por boletas de hasta $500 mil y sostuvo que algunas familias deben decidir entre pagar la electricidad o comprar alimentos. En Belén, vecinos organizaron movilizaciones y anticiparon que continuarían reclamando una solución. Son testimonios diferentes, pero describen una misma preocupación alrededor del costo de la energía en el oeste catamarqueño.

El dato del empleo, por eso, merece ser leído con cautela pero sin descartarlo. Catamarca efectivamente sumó 200 trabajadores registrados en el sector privado durante mayo, en contraste con la caída nacional. El problema aparece cuando ese crecimiento se analiza junto con el aumento de las dificultades financieras de los hogares y los reclamos por servicios esenciales. Para la gestión de Jalil, el desafío no pasa únicamente por mostrar que existen nuevos puestos formales, sino por explicar cómo esa evolución puede convivir con una realidad en la que una parte de los usuarios afirma no poder afrontar las facturas y los niveles de endeudamiento muestran un deterioro.

El cruce de estos datos deja planteada una discusión más amplia sobre la situación económica de Catamarca: si el crecimiento del empleo privado constituye una mejora todavía insuficiente para modificar las condiciones materiales de las familias o si representa el comienzo de una recuperación que todavía no alcanza a reflejarse en otros indicadores. Por ahora, los números disponibles muestran ambas caras del escenario: más empleo privado en mayo, pero también fuertes reclamos por las tarifas y un aumento significativo de los deudores irrecuperables.

Fuente: El Aconquija