El crecimiento de la actividad minera en Catamarca vuelve a instalar una pregunta que excede los anuncios de inversión, las exportaciones o la generación de empleo: ¿tiene el Estado provincial capacidad suficiente para controlar los impactos ambientales de una actividad que busca expandirse? La cuestión no implica afirmar que exista un incumplimiento, sino poner el foco sobre una condición indispensable para cualquier política minera: que los controles sean adecuados, permanentes y verificables.

La discusión adquiere especial relevancia porque la minería requiere una fiscalización que no puede limitarse a una inspección aislada. Los controles ambientales en Catamarca deberían permitir conocer, entre otros aspectos, qué ocurre con el agua, el suelo, el aire, los residuos y las áreas intervenidas por los proyectos. La calidad de ese sistema depende tanto de la capacidad técnica de los organismos públicos como de la frecuencia de los controles y de la posibilidad de acceder a sus resultados.

Minería en Catamarca: el desafío de controlar mientras la actividad crece

En este escenario, el Gobierno de Raúl Jalil enfrenta un desafío que será cada vez más relevante a medida que avance la agenda minera provincial: demostrar que la promoción de inversiones puede convivir con una fiscalización ambiental sólida. Para eso no alcanza únicamente con que existan organismos responsables del control; también resulta determinante conocer qué recursos poseen, qué personal técnico los integra, con qué equipamiento cuentan y cuál es su capacidad para trabajar en territorios extensos y de difícil acceso.

Otro punto central es la información ambiental. Para que los controles tengan impacto en la confianza de la población, los datos obtenidos mediante monitoreos e inspecciones deberían poder ser consultados de manera clara. Saber qué se midió, dónde, cuándo, con qué metodología y cuáles fueron los resultados permite transformar una afirmación institucional sobre el cumplimiento ambiental en información que puede ser analizada por especialistas, comunidades y ciudadanos.

El debate también alcanza al seguimiento de los proyectos durante todo su ciclo. La fiscalización ambiental no debería entenderse únicamente como una tarea vinculada al momento de extracción. Exploración, construcción, producción, tratamiento de minerales, manejo de residuos y cierre presentan desafíos diferentes y requieren controles acordes a cada etapa. En una provincia que busca consolidar su perfil minero, sostener esa vigilancia en el tiempo constituye una cuestión de política pública.

La discusión resulta todavía más importante porque los eventuales impactos ambientales no siempre pueden evaluarse a partir de un único indicador. El seguimiento de la calidad del agua, por ejemplo, puede requerir mediciones periódicas y comparables; lo mismo ocurre con determinados parámetros del aire o del suelo. Por eso, la fortaleza de los controles ambientales en Catamarca también debería medirse por la continuidad de los monitoreos y por la posibilidad de detectar modificaciones antes de que se conviertan en un problema mayor.

En definitiva, el desafío para el Gobierno provincial no consiste solamente en acompañar el desarrollo de la minería, sino también en demostrar que el Estado puede controlar de manera independiente, técnica y sostenida una actividad estratégica. La discusión no debería reducirse a minería sí o minería no: también debería preguntarse qué estándares de fiscalización necesita Catamarca para que el desarrollo de los proyectos tenga reglas ambientales claras y mecanismos efectivos de seguimiento.

Con la expansión de la agenda minera, los controles ambientales en Catamarca quedan así como uno de los aspectos que más atención deberían concentrar en los próximos años. La actividad puede representar oportunidades económicas, pero esas oportunidades conviven con la obligación estatal de prevenir impactos, controlar el cumplimiento de las normas y garantizar información pública. La pregunta de fondo, por lo tanto, no es únicamente cuánto crecerá la minería, sino si la capacidad de control del Estado crecerá al mismo ritmo.

Fuente: El Aconquija