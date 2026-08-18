La Municipalidad de la Capital invita a toda la comunidad a participar de la 5° Fiesta Municipal Sanmartiniana, una jornada destinada a celebrar nuestras tradiciones y rendir homenaje al General José de San Martín.

El encuentro se realizará el próximo viernes 21 de agosto, desde las 9:00 horas, en la Plaza General San Martín del barrio General San Martín, con una amplia propuesta para disfrutar en familia.

La jornada contará con un desfile cívico y escolar, muestra de bailes, feria de emprendedores, sorteos, sorpresas y shows en vivo. Además, se realizará un gran festejo destinado a celebrar el Día de la Niñez, con actividades especialmente pensadas para los más chicos.

A partir de las 10:30 horas tendrá lugar el tradicional desfile, que contará con la participación de escuelas, instituciones y vecinos de la comunidad.

Se invita a toda la comunidad a acompañar esta celebración, que busca mantener viva la memoria del Padre de la Patria y fortalecer el encuentro entre las familias y las instituciones de la ciudad.