El vicegobernador Rubén Dusso participó de la apertura del encuentro “Coyuntura, mercados y oportunidades para empresas”, llevado a cabo en el Auditorio del Nodo Tecnológico de la Capital. La actividad fue organizada en conjunto entre la Vicegobernación de Catamarca y el grupo financiero Facimex Valores, con el objetivo de brindar herramientas de análisis macroeconómico y financiamiento al sector privado local.

La disertación principal, qué contó con la presencia del subsecretario de Coordinación y Técnica de Senado, Julio Macedo, el director general del Nodo Tecnológico, Emilio Ramaci, responsables de empresas y emprendimientos locales, estuvo a cargo de Alejandro Kowalczuk, director de Inversiones de Argenfunds (sociedad gerenta de Fondos Comunes de Inversión vinculada a Facimex), reconocido economista con más de dos décadas de trayectoria en el mercado de capitales argentino. Durante su exposición, Kowalczuk analizó el escenario económico actual, las dinámicas del mercado y presentó una introducción al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), sistema de previsión financiera obligatorio para el sector privado destinado a afrontar el pago de indemnizaciones por desvinculación, creado por la Ley de Modernización Laboral N° 27.802 que entrará en vigencia el 1° de noviembre de 2026.

Al hacer uso de la palabra, Dusso remarcó la importancia estratégica de generar espacios de formación y asesoramiento financiero dirigidos al tejido empresarial catamarqueño. En ese sentido, destacó la necesidad de anticipar herramientas ante la próxima puesta en marcha del Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI), señalando que la capacitación constante y el acceso al mercado de capitales resultan fundamentales para modernizar las empresas locales, fomentar el empleo y potenciar el desarrollo productivo provincial.