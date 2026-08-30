Un revelador estudio elaborado por los equipos técnicos de UNICEF expuso el complejo escenario que atraviesa la niñez en Catamarca, ubicando a la provincia entre las jurisdicciones del país con mayores dificultades estructurales para el desarrollo integral de las infancias. De acuerdo con el relevamiento titulado “Crecer en Argentina: Panorama provincial de la infancia”, el distrito obtuvo un valor de apenas 0,568 puntos en el Índice Provincial de Niñez (IPN), quedando ampliamente por debajo del promedio nacional fijado en 0,630.

El dato más alarmante del informe radica en la evolución registrada durante la última década. Mientras 22 de las 24 provincias argentinas lograron mejorar sus parámetros de desarrollo infantil entre 2016 y 2025, el territorio catamarqueño integró, junto a La Rioja, el exclusivo y cuestionado lote de las únicas dos administraciones que registraron un retroceso directo en sus indicadores relativos al finalizar dicho período de evaluación estadística.

El Índice Provincial de Niñez sintetiza la situación cotidiana de niños, niñas y adolescentes a partir de la medición técnica de cuatro dimensiones básicas: condiciones materiales de vida, calidad educativa, acceso a la salud y niveles de protección frente a hechos de violencia. El sistema emplea una escala de 0 a 1, donde las marcas numéricas más reducidas reflejan la escasez de oportunidades y la precariedad en las políticas de contención social.

En el desglose de variables, el aspecto material emergió como uno de los déficits más críticos del distrito. Catamarca alcanzó en esta área un puntaje de 0,57 puntos, situándose muy lejos del promedio del país de 0,67, a partir de la ponderación de problemáticas estructurales como el bajo nivel de los ingresos familiares en los hogares, el avance de la pobreza extrema y el índice de necesidades básicas insatisfechas.

Desigualdad estructural e impacto en el desarrollo de la niñez en Catamarca

La marcada brecha territorial contrasta con el rendimiento exhibido por los distritos que lideran el mapa nacional, como Tierra del Fuego con 0,820 puntos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 0,809 y las provincias patagónicas de Neuquén, Chubut y Río Negro. En el extremo opuesto del cuadro general se ubicó Formosa con una calificación de 0,349, mientras la provincia norteña quedó relegada en los estratos inferiores de la medición.

El documento del organismo internacional remarcó que las profundas asimetrías territoriales no obedecen únicamente a los ingresos salariales, sino a la falta de cobertura integral en áreas estratégicas del Estado. En ese marco, el informe advirtió que la dimensión educativa registró el piso más bajo de todo el relevamiento con 0,48 puntos, al tiempo que en salud se evaluaron variables como los esquemas de vacunación, el bajo peso al nacer y la tasa de mortalidad infantil.

El retroceso sistemático en los índices que miden a la niñez en Catamarca constituye un severo llamado de atención hacia la diagramación y ejecución de las políticas públicas locales. Frente a un mapa que expone cómo el lugar de nacimiento condiciona de manera desigual el futuro de los menores, los datos de UNICEF demandan una inmediata reorientación del presupuesto provincial para revertir la postergación que sufren miles de niños en el territorio.

Fuente: El Aconquija