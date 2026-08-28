El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, respondió a los cuestionamientos de sectores opositores y puso en relieve el esfuerzo que realizan la Provincia y el Municipio para sostener servicios y prestaciones que, según señaló, dejaron de ser financiados por el Gobierno nacional.

Las declaraciones fueron realizadas durante una jornada de forestación llevada adelante en inmediaciones del Canal de Choya, en la esquina de avenida México y Virgen del Valle, en el marco del Día Nacional del Árbol.

En ese contexto, Saadi se refirió a las críticas vinculadas con el cobro de tasas municipales y marcó una diferencia entre los tributos locales y el valor de las tarifas de energía eléctrica. También descartó cambios en el sistema mediante el cual se incorpora el alumbrado público a la factura de la empresa distribuidora.

Sobre el incremento en el costo de la electricidad, el jefe comunal apuntó directamente a la eliminación de subsidios nacionales. “El principal motivo del aumento de la luz es que el Gobierno nacional eliminó los subsidios energéticos. Hay que decirlo con claridad”, sostuvo en declaraciones a El Ancasti.

Saadi también hizo referencia a los gastos que actualmente deben afrontar las administraciones provincial y municipal ante el retiro de recursos nacionales. Entre ellos mencionó el mantenimiento de rutas y caminos, además del costo de la energía.

En ese sentido, destacó que el Gobierno provincial implementó subsidios financiados con recursos propios para compensar parte del impacto generado por la quita de aportes nacionales.

El intendente también expresó preocupación por la situación de áreas sensibles como salud, educación y asistencia social, y afirmó que el Municipio incrementó su participación para atender demandas que antes eran cubiertas por organismos nacionales.

“Desde el Municipio tenemos que afrontar una enorme cantidad de medicamentos y atenciones médicas porque PAMI no responde. También seguimos acompañando a muchas personas con discapacidad que, según nuestra mirada, fueron afectadas por la quita de pensiones”, manifestó.

Por último, Saadi remarcó que tanto la Provincia como la Municipalidad continúan destinando recursos propios para sostener el FONID destinado a los docentes, la obra pública y distintas prestaciones sociales, en un escenario marcado por la reducción de fondos provenientes de Nación.

El jefe comunal sostuvo así que el desafío para las administraciones locales pasa por mantener la asistencia y los servicios esenciales, aun frente a un contexto de menor acompañamiento financiero del Gobierno nacional.