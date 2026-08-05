La CGT ratificó la marcha al Congreso contra la ley de Propiedad Privada y la peregrinación de San Cayetano

La CGT y las dos CTA, junto con el gremio de la economía popular UTEP, encabezaron este miércoles una conferencia de prensa para fijar su rechazo al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, antes de la movilización que llevarán adelante este jueves frente al Congreso. La confirmación llegó casi en paralelo de que el oficialismo diera de baja el capítulo que reformaba la Ley de Tierras Rurales para intentar asegurar el quórum en el Senado.

El triunvirato cegetista —Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello— compartió el estrado con Hugo Godoy (CTA-A) y Hugo Yasky (CTA-T). Sola cuestionó el eje del proyecto: “La discusión real es qué tipo de propiedad, para quién, con qué función social, con qué límite es democrático”. Godoy fue más duro y lo calificó como “un proyecto de extranjerización, coloniaje y fragmentación” de la Argentina, y citó el caso del empresario Joe Lewis en el sur del país como antecedente de lo que está en juego. El peronismo también convocó ese mismo día a movilizarse este jueves contra la iniciativa.

La movilización tiene un fuerte raigrambe popular porque se está construyendo desde grupos de WhatsApp y redes sociales de autoconvocados. No solo está convocada la manifestación frente al Congreso, sino también en distintos puntos del país.

La presencia de la CGT se definió la semana pasada como pudo anticipar elDiarioAR. Además la central obrara se sumará este viernes a la tradicional marcha de San Cayetano, que este año cumple diez años desde su primera edición: será desde Liniers hasta Plaza de Mayo bajo la consigna “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.