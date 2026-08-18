A través del SAE-911, motoristas del COEM-Kappa tomaron conocimiento que en la calle Sarmiento al 100, se estaba produciendo un incendio.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que, por causas que se investigan, el foco ígneo se habría originado en el interior de una camioneta Ford F-100, por lo que solicitaron la presencia de sus pares de la Dirección Bomberos de la Policía, quienes sofocaron las llamas que provocaron daños materiales totales.

Cabe mencionar, que Sumariantes de la Unidad Judicial N° 7 labraron las actuaciones de rigor, bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste.