La causa por abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de autores tuvo ayer un nuevo capítulo con el dictado de un veredicto que volvió a condenar a Manuel Agüero y Gabriel Leiva a 10 años de prisión.

Así lo confirmó el abogado Sebastián Ibáñez, quien explicó que la sentencia anterior había sido anulada en dos oportunidades por cuestiones formales, sin que se cuestionara la prueba incorporada al expediente. Por disposición de la Justicia, debió realizarse una nueva audiencia ante un tribunal integrado por magistrados diferentes.

La instancia comenzó el pasado 15 de septiembre, con los alegatos de las partes, y concluyó ayer con la escucha de la víctima y de los dos acusados. Finalmente, el tribunal emitió un nuevo veredicto de culpabilidad.

Condena por mayoría

A diferencia de la sentencia anterior, esta vez la decisión no fue unánime. Los jueces Lozano Gilyam y Silvio Martoccia votaron por la culpabilidad y la condena de los dos acusados, mientras que el juez Guillamondegui votó por la absolución, entendiendo que correspondía aplicar el beneficio de la duda.

De esta manera, por mayoría, se mantuvo la condena de 10 años de prisión para ambos acusados.

Además, según explicó Ibáñez, el tribunal renovó las prohibiciones de contacto con la víctima y estableció una indemnización superior al millón de pesos por el daño reclamado, monto que deberá actualizarse conforme a los intereses correspondientes.

El abogado remarcó que buscarán hacer cumplir estrictamente las medidas de protección y evitar nuevos episodios de contacto o provocaciones hacia la víctima.

La defensa prepara una nueva impugnación

Ibáñez adelantó que las defensas de Agüero y Leiva volverán a recurrir la sentencia mediante un recurso de casación ante la Corte de Justicia de Catamarca.

En el caso de Agüero, la defensa insistiría con el planteo de nulidad, argumentando que correspondía realizar un nuevo juicio y cuestionando que los jueces que no participaron de la instancia original puedan dictar una nueva sentencia.

Por su parte, la defensa de Leiva podría intentar utilizar a su favor el voto en disidencia del juez Guillamondegui, quien se pronunció por la absolución debido a la duda.

Desde la querella, en tanto, anticiparon que sostendrán la condena y remarcaron que hubo dos decisiones condenatorias en el proceso. Ibáñez señaló que, a su criterio, distintos magistrados concluyeron que existió el hecho y que ambos acusados tuvieron responsabilidad penal como coautores.

El abogado también manifestó que buscarán que la Corte resuelva la eventual impugnación en el menor tiempo posible, para evitar que la prolongación del proceso genere una nueva afectación para la víctima.

El incidente con la víctima

Ibáñez también se refirió al episodio ocurrido días atrás, por el cual la víctima había sido imputada luego de un incidente con uno de los condenados.

Según relató, la joven declaró ante la Fiscalía y sostuvo que el episodio se produjo luego de un encuentro con Agüero, pese a que existía una prohibición judicial de contacto.

El abogado afirmó que su defendida reaccionó posteriormente dañando la motocicleta del acusado, pero sostuvo que el episodio tuvo como antecedente el supuesto incumplimiento de la prohibición de acercamiento por parte de Agüero.

En ese sentido, señaló que presentarán el nuevo veredicto condenatorio, junto con los informes sobre el estado de la víctima, y solicitarán su sobreseimiento en esa causa.

La querella espera que la Fiscalía valore el caso bajo perspectiva de género y haga lugar al pedido.