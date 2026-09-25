Según información preliminar a la que accedió Catamarca Es Noticia, la situación procesal de José Armando Blas podría presentar cambios a partir de nuevos elementos técnicos incorporados a la causa. Audios, mensajes y documentación laboral buscan demostrar que Edgar Adhemar Bacchiani concentraba las decisiones dentro de Adhemar Capital.

La situación de José Armando Blas en la causa Adhemar Capital podría adquirir una nueva dimensión a partir de una serie de elementos incorporados al expediente y que, según la estrategia de su defensa, apuntan a determinar cuál era realmente su nivel de autonomía dentro de la estructura de la empresa.

Entre las pruebas aportadas aparecen recibos de haberes, sanciones internas, mensajes, audios y otra documentación que la defensa utiliza para sostener que Blas mantenía una relación de subordinación laboral y jerárquica con Edgar Adhemar Bacchiani.

De acuerdo con esa presentación, algunos de los registros incorporados al expediente mostrarían a Bacchiani impartiendo instrucciones, aplicando sanciones y realizando amonestaciones a Blas. Estos elementos son utilizados para plantear que el rol de Blas no se desarrollaba en un plano de igualdad con quien era considerado el principal referente de Adhemar Capital.

El foco, en la cadena de mando

Uno de los aspectos centrales que comienza a cobrar relevancia es determinar qué margen de decisión tenía efectivamente Blas dentro de la estructura de la empresa y hasta qué punto las decisiones dependían de Bacchiani.

La hipótesis planteada por la defensa sostiene que existía una dependencia económica, organizativa y técnica respecto de Bacchiani y que Blas actuaba siguiendo instrucciones impartidas desde la conducción de Adhemar Capital.

Esta cuestión resulta especialmente relevante frente a resoluciones judiciales anteriores en las que también se le atribuyeron a Blas funciones de importancia dentro de la estructura investigada. Por ello, la discusión sobre su verdadero grado de autonomía aparece como uno de los puntos que podría tener incidencia en su situación procesal.

Blas aportó información a la investigación

Otro elemento que forma parte de los antecedentes del expediente es que, en agosto de 2023, José Armando Blas amplió su declaración en carácter de imputado colaborador.

En aquel momento, el entonces fiscal federal Rafael Vehils Ruiz había señalado públicamente que Blas había aportado información considerada relevante para la continuidad de la investigación.

Además, distintos elementos suministrados por Blas fueron incorporados posteriormente a otras derivaciones de la causa. Entre ellos aparecen conversaciones y registros de audio que fueron utilizados para reconstruir aspectos del funcionamiento interno de Adhemar Capital.

En uno de esos registros, según surge de resoluciones citadas en medios catamarqueños, se describía una dinámica interna en la que determinadas consultas terminaban siendo dirigidas hacia Edgar Adhemar Bacchiani, a quien se señalaba como quien finalmente concentraba el control de las decisiones.

Una discusión que podría tener impacto en la causa

Con estos nuevos elementos técnicos, la discusión vuelve a centrarse en la estructura interna de Adhemar Capital y, particularmente, en la distribución de responsabilidades entre quienes integraban la organización.

La defensa de Blas busca demostrar que su participación estaba condicionada por una relación de subordinación respecto de Bacchiani. En contraposición, antecedentes judiciales de la causa le atribuyeron funciones relevantes dentro de la estructura.

La valoración de estos elementos corresponderá ahora a la Justicia, que deberá determinar el alcance de la documentación, los audios y las comunicaciones incorporadas al expediente y su eventual incidencia sobre la situación procesal de José Armando Blas.