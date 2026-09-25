Catamarca es sede este viernes de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), un encuentro que fue declarado de interés municipal y que reúne a representantes de los Consejos Profesionales de todo el país.

La actividad representa un acontecimiento de relevancia institucional para la provincia, ya que permite reunir en Catamarca a los presidentes y delegados de los 24 Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. El concejal Perea Ansinelli destacó que el encuentro permite poner en común las distintas realidades que atraviesan las provincias y abordar problemáticas vinculadas al ejercicio profesional.

Durante la jornada también se resaltó el rol que cumplen los Consejos Profesionales como espacios de consulta para el sector público. En ese sentido, se señaló que desde los municipios y organismos estatales se recurre a estas instituciones para realizar consultas y elaborar lineamientos o proyectos vinculados a cuestiones económicas y administrativas.

La agenda de la FACPCE contempla además el análisis de las diferentes realidades regionales, teniendo en cuenta que, si bien existen problemáticas comunes entre las provincias, cada jurisdicción presenta características y necesidades particulares. La entidad confirmó que la Junta de Gobierno cuenta con la participación de autoridades y representantes de los 24 Consejos Profesionales del país.

Conversaciones políticas de cara a 2027

En otro tramo de la entrevista, el dirigente fue consultado por las reuniones que viene manteniendo el diputado provincial Javier Galán con distintos sectores de la oposición y por la posibilidad de avanzar en un espacio común de cara a las elecciones de 2027.

Al respecto, sostuvo que actualmente se encuentran en una primera etapa de conversaciones y consideró importante avanzar hacia un frente opositor amplio, que pueda reunir a distintos sectores políticos.

“Es importante hacer un frente de oposición amplio”, expresó, al tiempo que señaló que Javier Galán viene manteniendo conversaciones con diferentes sectores para analizar posibles coincidencias.

La construcción de ese espacio, según explicó, deberá definirse a partir del diálogo y de la posibilidad de encontrar una misma sintonía para elaborar un proyecto común para la provincia.

Primero el frente, después las candidaturas

Consultado sobre si esta vez podría concretarse un frente opositor amplio, teniendo en cuenta que intentos anteriores no llegaron a consolidarse, el dirigente manifestó su expectativa de que el escenario sea diferente.

“Eso es lo que queremos, que sea diferente y que podamos generar o conformar un frente para darle la posibilidad a todos los catamarqueños”, sostuvo.

Sin embargo, aclaró que por el momento no se está discutiendo la definición de candidaturas. Según explicó, la prioridad está puesta en avanzar en las conversaciones y trabajar en la conformación del espacio político.

“Una vez claro el frente, se verán las candidaturas”, señaló, marcando que esa discusión quedará para una instancia posterior.

De esta manera, mientras Catamarca concentra durante estas jornadas a representantes de los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas de todo el país, el escenario político provincial también comienza a tener nuevas conversaciones y movimientos de cara a 2027.