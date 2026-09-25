El diputado nacional Sebastián Noblega calificó como una “oportunidad histórica” para el oeste catamarqueño la firma del convenio de adhesión entre la Provincia y la Nación para avanzar con la Zona Franca de Tinogasta y su posterior extensión hacia Fiambalá.

El legislador recordó que el proyecto tiene una historia de más de 30 años y señaló que durante su gestión al frente del municipio de Tinogasta, en 2015, se retomaron las gestiones para reactivarlo. “Luego de 10 años de gestiones se logró la firma del convenio entre la provincia y Nación”, destacó.

Noblega remarcó que el acuerdo permitirá acceder a beneficios aduaneros y consideró fundamental sostener el avance alcanzado. En ese sentido, explicó que el proyecto ya cuenta con media sanción en la Cámara de Senadores y que ahora resta avanzar en la Cámara de Diputados de la Provincia.

Tinogasta y Fiambalá, de la mano

Uno de los principales planteos del diputado fue la necesidad de que Tinogasta y Fiambalá formen parte de un mismo proyecto de desarrollo regional.

“Fiambalá y Tinogasta tienen que crecer de la mano. Somos las mismas comunidades”, sostuvo Noblega, al destacar que la Zona Franca debe instalarse inicialmente en Tinogasta y extenderse posteriormente hacia Fiambalá.

El legislador participó de una reunión en el Ministerio de Economía junto a representantes de Fiambalá, el intendente, la senadora departamental y el vicegobernador, donde se abordaron los próximos pasos para la implementación del proyecto.

Según explicó, ya están localizadas las 34 hectáreas donde funcionaría inicialmente la Zona Franca de Tinogasta. El próximo desafío será conformar el Comité de Evaluación, integrado por representantes del sector público y privado.

“Tenemos que pensar que es el sector privado el que tiene que estar adentro de la Zona Franca. Por ende, el sector privado es clave y central, y también las posibles inversiones”, señaló.

Un impulso para el Paso de San Francisco

Noblega destacó además que la Zona Franca puede convertirse en una herramienta para fortalecer el Paso Internacional de San Francisco y la actividad comercial y productiva del oeste catamarqueño.

En ese sentido, recordó que Tinogasta cuenta con una Aduana y que también se viene trabajando en la construcción de una zona primaria aduanera, destinada a fortalecer los controles vinculados al comercio internacional.

“Esto fortalece el Paso Internacional de San Francisco”, afirmó.

El diputado también planteó la posibilidad de aprovechar el movimiento turístico y comercial de la región mediante propuestas vinculadas al régimen de Zona Franca. Mencionó como ejemplo la posibilidad de desarrollar espacios comerciales similares a los duty free que existen en otras zonas del país.

Producción, minería y generación de empleo

Para Noblega, uno de los principales objetivos debe ser que la Zona Franca no se limite al movimiento comercial, sino que permita agregar valor a la producción local.

“Tenemos un fuerte desarrollo minero en todo el oeste, pero si le damos valor a la producción, significa que va a generar empleo genuino. Y ese tiene que ser el objetivo”, sostuvo.

En esa línea, consideró que el proyecto puede abrir oportunidades para inversiones, producción, comercio y servicios, aprovechando las ventajas estratégicas del corredor que conecta Catamarca con Chile.

“Las bondades del Corredor Oceánico y del Paso de San Francisco” representan, según el diputado, una oportunidad para potenciar el desarrollo económico de toda la región.

El desafío: ponerla en funcionamiento

Consultado sobre cuándo podría comenzar a funcionar la Zona Franca, Noblega evitó establecer una fecha concreta y explicó que todavía deben cumplirse distintas etapas administrativas y legislativas.

“Es clave y central poder avanzar con la firma del convenio que se hizo”, señaló, aunque aclaró que el próximo paso es que el proyecto avance en la Cámara de Diputados de Catamarca.

Una vez concluido ese proceso, deberá conformarse el Comité de Evaluación y avanzar en cuestiones vinculadas a la delimitación de los espacios, la licitación y la provisión de servicios esenciales como energía y agua.

“Hay mucho por trabajar y creo que ese tiene que ser el objetivo”, afirmó.

Finalmente, Noblega insistió en la necesidad de que todos los sectores participen del proceso y que el proyecto sea pensado como una herramienta de desarrollo integral para el oeste.

“Lo más importante se logró, que era esta firma del convenio entre la Nación y la Provincia. Ahora la pelota la tiene la Provincia, la tenemos nosotros, la tienen las comunidades”, concluyó.