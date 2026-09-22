El resurgimiento de viejas maniobras extorsivas telefónicas encendió las alertas comunitarias ante la proliferación de ciberdelitos en Catamarca. La División Ciberdelitos de la Policía provincial advirtió formalmente sobre el regreso de la estafa de “la falsa grúa”, una modalidad delictiva en la que bandas organizadas simulan auxiliar a un pariente varado en una ruta desolada para exigir transferencias bancarias urgentes a jubilados y familias desprevenidas.

El titular del área especializada, subcomisario Carlos Zurita, explicó que los estafadores apelan al factor sorpresa durante horarios de descanso o fines de semana, ejerciendo una fuerte presión psicológica bajo la amenaza de que el supuesto pariente quedará incomunicado y a la deriva si no se acredita el auxilio mecánico de inmediato. Según precisó el funcionario, el engaño ya provocó un daño patrimonial de gravedad en ejercicios previos y vuelve a instalarse con fuerza en la provincia.

Para consumar las maniobras, los delincuentes combinan llamados telefónicos al azar con técnicas de ingeniería social, extrayendo datos familiares filtrados de redes sociales o mediante el hackeo masivo de cuentas de mensajería. Zurita remarcó que los adultos mayores representan el blanco predilecto de estos grupos debido a su vulnerabilidad digital y al impulso natural de proteger a sus seres queridos frente a una emergencia inventada.

El panorama delictivo virtual se completa con otras trampas digitales vigentes en el territorio. Desde la fuerza provincial alertaron que persisten ardides basados en falsos sorteos, promesas de viajes y maniobras apócrifas que utilizan ilegalmente el nombre de la obra social OSEP para sustraer claves bancarias o números de tarjetas de crédito, en un contexto provincial donde las denuncias mensuales por fraude informático ya superan las 200 presentaciones formales.

Falta de campañas preventivas oficiales y críticas hacia Raúl Jalil

El incremento constante de fraudes informáticos reaviva los cuestionamientos hacia la administración de Raúl Jalil. Organizaciones de jubilados y entidades de consumidores fustigan que el Gobierno provincial no implemente campañas masivas de concientización en medios públicos ni capacite territorialmente a los beneficiarios que cobran sus haberes a través del banco estatal, dejando a los ancianos desprotegidos frente a las organizaciones delictivas.

A esta pasividad oficial se suma la escasez de recursos logísticos y personal técnico en las fiscalías y comisarías del interior provincial. Abogados y familiares de las víctimas denuncian que las Unidades Judiciales se encuentran colapsadas para rastrear cuentas virtuales o billeteras digitales truchas, provocando que los expedientes terminen archivados por falta de peritos informáticos mientras el dinero sustraído a los jubilados nunca se recupera.

La reactivación de la estafa del falso remolque ratifica el avance descontrolado de los ciberdelitos en Catamarca. Con adultos mayores despojados de sus ahorros en cuestión de minutos y organismos públicos que reaccionan con meras sugerencias protocolares, la sociedad civil exige al Poder Ejecutivo provincial inversión real en ciberseguridad, fiscalías especializadas en cada departamento y medidas bancarias efectivas para frenar el saqueo virtual a los sectores más vulnerables.

Fuente: El Aconquija