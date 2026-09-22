La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones confirmó este martes el procesamiento de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en la investigación por presuntas coimas vinculadas a la compra de medicamentos.

La resolución fue firmada por los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah. En el mismo fallo también quedaron procesadas otras 18 personas, señaladas por la Justicia como integrantes de una presunta asociación ilícita.

La causa investiga un supuesto esquema de contrataciones direccionadas y sobreprecios dentro de la ANDIS. Según la hipótesis de la Fiscalía, Spagnuolo habría tenido un rol central en las maniobras investigadas.

La Cámara, además, rechazó un planteo de la defensa de uno de los imputados que buscaba cuestionar la validez de los audios que dieron origen a la investigación.

Los procesamientos habían sido dictados en febrero por el juez Sebastián Casanello. Actualmente, el expediente se encuentra bajo la intervención del juez Ariel Lijo, quien subroga el Juzgado Federal N°11.