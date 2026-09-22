La Corte de Justicia de Catamarca salió a aclarar el alcance del protocolo de comunicación implementado meses atrás y aseguró que la normativa no tiene como objetivo establecer limitaciones ni censura al trabajo periodístico.

Durante una entrevista con María Fernanda Rosales Andreotti explicó que la creación del Departamento de Comunicación del Poder Judicial tuvo justamente como propósito mejorar el acceso de la comunidad y de los medios a la información judicial.

“La intención, desde el mismo momento que la Corte de Justicia decidió la creación de un Departamento de Comunicación, es todo lo contrario a establecer algún tipo de limitación o censura para la información periodística”, sostuvo.

En ese sentido, destacó que el Poder Judicial también incorporó redes sociales como canales para que la ciudadanía pueda acceder a información oficial y conocer las distintas actividades y decisiones del ámbito judicial.

La magistrada explicó que el protocolo busca establecer determinadas pautas para garantizar que la difusión de información no afecte derechos de terceros ni interfiera con el trabajo de las dependencias judiciales.

Qué información tiene restricciones

La integrante de la Corte remarcó que existen determinadas limitaciones que no surgen específicamente del protocolo de comunicación, sino de normas procesales y de protección de derechos.

Entre ellas mencionó los procesos que involucran a niños, niñas y adolescentes, las causas vinculadas con delitos contra la integridad sexual y aquellas situaciones en las que se encuentran comprometidos datos sensibles, como información relacionada con la salud.

También se refirió específicamente a los juicios por jurados, donde está establecido que los integrantes del jurado popular no deben ser expuestos públicamente.

“Los jurados populares no tienen por qué estar expuestos porque no son funcionarios públicos”, explicó, diferenciando esa situación de la de jueces y juezas, que sí ejercen una función pública.

Asimismo, señaló que existen diferencias entre los procesos penales y otros fueros. Mientras los juicios orales y públicos tienen, en principio, carácter público, existen excepciones relacionadas con delitos sexuales, menores de edad y el fuero penal juvenil. También existen restricciones en determinados procesos de familia y causas civiles y comerciales que involucran cuestiones estrictamente privadas.

La Corte abrió la puerta a revisar el protocolo

Ante la posibilidad de que algunos periodistas interpreten determinadas disposiciones como una limitación para desarrollar su trabajo, la magistrada sostuvo que las puertas de la Corte están abiertas para discutir y revisar los criterios.

“Si alguien entiende que del texto de la acordada se comprende otra cosa o hay alguna propuesta para mejorar ese texto porque se entiende de otra manera, las puertas de la Corte están abiertas”, afirmó.

En esa línea, indicó que ya se realizaron reuniones con periodistas a través del Departamento de Comunicación y de la Escuela de Capacitación, donde se explicaron los criterios adoptados y se escucharon las inquietudes del sector.

La funcionaria también se refirió al planteo realizado públicamente por el legislador Francisco Monti. Dijo haber leído su publicación en redes sociales, aunque aclaró que no había tenido oportunidad de escucharlo personalmente sobre el tema.

“Estamos abiertos para que el doctor Monti, cualquier legislador o cualquier funcionario público que tenga una duda respecto de esto pueda evacuarla”, manifestó.

El ingreso a oficinas y salas de audiencia

Otro de los puntos consultados durante la entrevista fue la autorización previa para captar imágenes dentro del Poder Judicial.

Al respecto, explicó que esa disposición está vinculada principalmente con el ingreso de periodistas a oficinas judiciales y salas de audiencia, y no con impedir que la prensa pueda realizar coberturas en el exterior de los edificios.

Como ejemplo, mencionó los juzgados de familia, donde pueden encontrarse personas —incluidos niños, niñas y adolescentes— atravesando situaciones vinculadas con cuestiones familiares y privadas.

“Una cobertura donde eso se vea expuesto en una imagen que tal vez no quieren exponer puede generar algún tipo de intrusión en la privacidad de otras personas”, señaló.

También reconoció que existen limitaciones vinculadas al espacio físico disponible en algunas salas de audiencia. Frente a esas situaciones, explicó que el Poder Judicial intenta facilitar el acceso mediante transmisiones en redes sociales o proporcionando grabaciones de las audiencias.

Finalmente, sostuvo que las restricciones están pensadas para compatibilizar el acceso a la información con la protección de la privacidad y los derechos de las personas, y aseguró que el objetivo de la Corte es avanzar hacia una mayor disponibilidad de información judicial y no restringirla.