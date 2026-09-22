La nueva infraestructura de conectividad quedó inaugurada en Tinogasta y Fiambalá, como parte del despliegue de la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO).

El proyecto contempla 100 kilómetros de fibra óptica soterrada y permitirá ampliar la capacidad de conexión en seis localidades del Oeste catamarqueño: Salado, Copacabana, La Puntilla, Tinogasta, El Puesto y Fiambalá.

Según se informó, la obra alcanzará a una población estimada de 24.340 habitantes y contará con sitios de acceso de hasta 40 Gbps por localidad.

Los trabajos fueron ejecutados por Catamarca Telecomunicaciones SAPEM para la red de ARSAT y permitirán mejorar la conectividad domiciliaria, además de ampliar las posibilidades para el desarrollo de redes locales de internet.

Durante la inauguración, el gobernador Raúl Jalil destacó la importancia de la infraestructura para el desarrollo de la región, mientras que desde el Gobierno provincial señalaron que la obra también tendrá impacto en ámbitos como la educación, la salud y la seguridad.