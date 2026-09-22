El presidente del PRO Catamarca, Facundo Miranda, participó en Buenos Aires de distintas actividades de formación y planificación política impulsadas por la Fundación Pensar y se refirió a la construcción política del espacio de cara a las elecciones del próximo año.

Miranda contó que participó del encuentro presencial Pensar Futuro 2026, organizado por la Fundación Pensar, donde dirigentes de distintas provincias trabajan en el desarrollo e implementación de políticas públicas.

En ese marco, señaló que también participaron de actividades de formación en la Universidad Austral y conocieron experiencias implementadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en áreas como turismo, seguridad y educación.

Según explicó, estas instancias forman parte de un plan de la Fundación Pensar destinado a capacitar dirigentes de todo el país y avanzar en la conformación de equipos y candidaturas. “El objetivo es poder poseer 150 candidatos en todas las ciudades del país”, sostuvo.

Reuniones con dirigentes nacionales

Durante su estadía en Buenos Aires, Miranda también mantuvo reuniones con referentes nacionales del PRO, entre ellos Jorge Andrada, Elisa Carrió y María Eugenia Vidal.

De acuerdo con lo expresado por el dirigente catamarqueño, durante esos encuentros se abordaron cuestiones vinculadas con la organización interna del partido, la agenda política en Catamarca y la necesidad de ampliar la presencia territorial del PRO en la provincia.

“Hay que trabajar para lograr los candidatos que el PRO necesita el año que viene”, afirmó.

El vínculo entre el PRO y La Libertad Avanza

Consultado por la relación entre el PRO y el Gobierno nacional, Miranda destacó el acompañamiento que, según indicó, el partido viene realizando a través de sus representantes en el Congreso.

En ese sentido, valoró la actitud del expresidente Mauricio Macri y sostuvo que el PRO está poniendo a disposición sus herramientas legislativas para acompañar determinadas iniciativas del Gobierno de Javier Milei.

“Es muy importante lograr que ese cambio sea estructural y se pueda sostener en el tiempo”, manifestó.

Acercamientos opositores en Catamarca

Miranda también se refirió a las recientes reuniones entre dirigentes de distintos sectores de la oposición catamarqueña y consideró que estos acercamientos son positivos de cara a la construcción política para 2027.

“Me parece muy saludable para la política porque yo creo que Catamarca necesita un PRO amplio para poder ganar el Gobierno y poder recuperar la provincia”, expresó.

En esa línea, sostuvo que los distintos espacios deberían buscar coincidencias y avanzar en acuerdos que permitan conformar una alternativa política.

Finalmente, planteó que cualquier construcción opositora debería tener como eje el bienestar de los catamarqueños, el crecimiento y el desarrollo provincial.

“Todos los partidos deberíamos ser tendientes al diálogo y favorecedores de esa construcción de un espacio que pueda llevar todas las ideas, plantear soluciones con metas viables y permitir a los catamarqueños poder llegar al desarrollo y tener un cambio en la provincia”, concluyó.