Un joven de 27 años fue arrestado durante la madrugada de este lunes en un local bailable de la localidad de Loro Huasi, departamento Santa María, luego de protagonizar un incidente con efectivos policiales que se encontraban realizando servicio adicional.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:15, cuando numerarios de la Seccional Departamental Santa María se hicieron presentes en el establecimiento y procedieron al arresto de un sujeto de apellido Díaz, de 27 años.

Según informaron fuentes policiales, el joven habría amenazado de muerte a los policías que cumplían funciones en el lugar y posteriormente habría intentado agredirlos físicamente.

Ante esta situación, los efectivos intervinieron y procedieron a su arresto en averiguación del hecho. Díaz fue trasladado y quedó alojado en la dependencia policial.

El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del episodio y la situación procesal del detenido.