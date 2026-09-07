El presidente Javier Milei encabezó este lunes una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada, donde puso el foco en el proyecto de ley anunciado para avanzar con nuevas medidas vinculadas a la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

Durante el encuentro, que se extendió por más de dos horas y media y contó con la presencia de todos los ministros, se definió que el proyecto para crear un Consejo de Seguridad de Soberanía Nacional ingrese al Congreso por la Cámara de Diputados. La iniciativa sería enviada en los próximos días, aunque todavía no hay una fecha confirmada.

El Gobierno también comenzó a delinear los próximos pasos para avanzar con las medidas anunciadas por Milei durante la cadena nacional del jueves. En ese marco, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, se sumarán este martes a la reunión de la Mesa Política convocada por Karina Milei y Diego Santilli en la Casa Rosada.

La incorporación de ambos funcionarios busca ordenar la estrategia oficial y coordinar las acciones vinculadas a la cuestión Malvinas.

Durante la reunión de Gabinete, además, Milei presentó los principales lineamientos del proyecto de Presupuesto 2027, cuya presentación está prevista para el 15 de septiembre. El Presidente también repasó con sus ministros las principales variables económicas y ratificó que mantendrá el rumbo de su programa económico.

Según fuentes oficiales, Milei insistió en que no habrá un relajamiento de la política monetaria, al considerar que un cambio en esa estrategia podría afectar los resultados alcanzados y la confianza construida por el Gobierno.

También se analizaron los avances en materia de desregulación y transformación del Estado. En ese punto, Federico Sturzenegger expuso sobre las medidas implementadas desde su área y presentó detalles de la nueva ley de Mercado de Capitales que se encuentra en elaboración.

La reunión contó con la participación de todos los ministros del Gabinete, además de la senadora Patricia Bullrich y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El encuentro se realizó bajo un fuerte operativo de seguridad y comenzó cerca de las 9.30, cuando Milei llegó a la Casa Rosada acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Más tarde arribaron los demás funcionarios y representantes del oficialismo en el Congreso.

Con el proyecto sobre Malvinas como uno de los principales ejes, el Gobierno busca ahora avanzar en la definición de la estrategia parlamentaria y política para llevar la iniciativa al Congreso.