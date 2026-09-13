La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó el calendario de pagos correspondiente al lunes 14 de septiembre. La jornada incluye el cierre de los pagos de las Pensiones No Contributivas y nuevas acreditaciones para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones.
Pensiones No Contributivas
Los titulares cuyos documentos terminen en 8 y 9 cobran su haber correspondiente más el bono de $70.000.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
Los titulares con documentos finalizados en 4 cobran su haber más el bono de $70.000.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
Cobran los titulares cuyos documentos terminen en 4.
Asignación por Embarazo
Cobran los titulares con documentos finalizados en 2.
Asignación por Prenatal
Cobran los titulares cuyos documentos terminen en 4 y 5.
Todas las prestaciones alcanzadas por el calendario de este lunes incorporan el aumento por movilidad del 2,11%.
¿Cómo consultar fecha y medio de cobro?
- Desde el sitio web de ANSES, opción Calendario de pagos.
- Desde mi ANSES, ingresando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Cobros, opción Consultar fecha y medio de cobro.
- Desde la app mi ANSES, ingresando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Mis datos, opción Mis fechas de cobro.
- A través de la modalidad Atención Virtual, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Iniciar atención, Consultas