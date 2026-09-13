La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó el calendario de pagos correspondiente al lunes 14 de septiembre. La jornada incluye el cierre de los pagos de las Pensiones No Contributivas y nuevas acreditaciones para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones.

Pensiones No Contributivas

Los titulares cuyos documentos terminen en 8 y 9 cobran su haber correspondiente más el bono de $70.000.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Los titulares con documentos finalizados en 4 cobran su haber más el bono de $70.000.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Cobran los titulares cuyos documentos terminen en 4.

Asignación por Embarazo

Cobran los titulares con documentos finalizados en 2.

Asignación por Prenatal

Cobran los titulares cuyos documentos terminen en 4 y 5.

Todas las prestaciones alcanzadas por el calendario de este lunes incorporan el aumento por movilidad del 2,11%.

¿Cómo consultar fecha y medio de cobro?