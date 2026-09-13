El Gobierno nacional prevé destinar más de $300.000 millones a la construcción y puesta en funcionamiento de la Base Naval Integrada de Ushuaia, en Tierra del Fuego. El monto será contemplado en el proyecto de Presupuesto 2027 que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso y se sumará a fondos que ya fueron reasignados para la obra.

El ministro de Defensa, Carlos Presti, confirmó que el proyecto será financiado con recursos propios y que no se recurrirá a financiamiento externo. Durante una recorrida por el predio donde se levantará la infraestructura, afirmó: “El gobierno a través del Presidente ha determinado que, manteniendo el equilibrio fiscal, los recursos están”.

La iniciativa busca fortalecer las capacidades argentinas en el Atlántico Sur y la proyección hacia la Antártida. El canciller Pablo Quirno remarcó que se trata de “una base argentina con sus propios recursos” y señaló que el proyecto fue pensado hace décadas.

La finalización de la obra está prevista para 2029. De acuerdo con la planificación difundida, el proyecto contempla distintas intervenciones sobre el predio, entre ellas un muelle de 585 metros, instalaciones para logística antártica y servicios marítimos, depósitos, talleres, cámaras frigoríficas y sectores destinados al almacenamiento de combustible.

El proyecto y la cuestión Malvinas

La construcción se desarrolla en un contexto marcado por la disputa de soberanía con el Reino Unido por las Islas Malvinas. Quirno vinculó el proyecto con la estrategia argentina sobre la cuestión y destacó la importancia de reforzar la presencia nacional en el extremo austral.

La nueva infraestructura también está pensada para ampliar la capacidad logística destinada a las campañas antárticas. Según explicó el canciller, en el futuro otros países podrían utilizar la instalación con fines logísticos relacionados con sus operaciones hacia la Antártida, aunque la base será argentina.

Durante la recorrida realizada el viernes, Presti y Quirno analizaron junto con especialistas y técnicos de las Fuerzas Armadas las características del terreno y los requerimientos logísticos de la obra. También mantuvieron un encuentro con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y la vicegobernadora Mónica Urquiza.

El proyecto ya cuenta con una primera asignación de recursos. A través del Decreto 867, el Ejecutivo reasignó $217.954 millones que quedaron disponibles para el área de Defensa, mientras que los más de $300.000 millones previstos para 2027 deberán quedar incluidos en el Presupuesto y, por lo tanto, sujetos a la aprobación del Congreso.

La planificación establece que la primera etapa de los trabajos comenzaría el 2 de enero de 2027, con el objetivo de avanzar inicialmente sobre 240 metros del muelle en un plazo de 18 meses. La infraestructura principal quedaría terminada hacia mediados o fines de 2029.