La relación entre el Gobierno nacional y los gobernadores entró en una nueva etapa de negociaciones. Mientras el oficialismo se prepara para enviar al Congreso el Presupuesto 2027 y retomar el debate de la reforma electoral, varios mandatarios provinciales comenzaron a marcar diferencias y a evitar un acompañamiento automático de las iniciativas de La Libertad Avanza.

Las señales ya se trasladaron al Congreso. En las últimas semanas, bloques vinculados a gobernadores que hasta ahora habían funcionado como aliados o dialoguistas respaldaron proyectos impulsados por la oposición, entre ellos la emergencia en discapacidad y medidas vinculadas al endeudamiento de las familias.

El escenario también quedó expuesto en otros debates. La discusión por la nueva ley de Biocombustibles generó posiciones enfrentadas entre las provincias: Tucumán, Jujuy y Salta respaldan la iniciativa, mientras Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe advierten que el ingreso de grandes compañías integradas al mercado del biodiésel podría afectar a las pequeñas y medianas empresas.

La conclusión que empieza a instalarse entre los mandatarios provinciales es que el respaldo a Nación ya no será generalizado, sino que se analizará proyecto por proyecto.

Los fondos nacionales, otro foco de tensión

La Casa Rosada intentó recomponer el vínculo mediante la reactivación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), después de un agosto sin transferencias. Durante septiembre fueron distribuidos $12.000 millones entre Jujuy, La Pampa y Misiones.

La Pampa recibió $3.500 millones, en lo que representó su primer ATN durante la gestión de Javier Milei. Misiones, en tanto, obtuvo $5.000 millones y quedó nuevamente en el centro de las negociaciones políticas entre el oficialismo y los gobernadores.

El reparto de recursos no alcanzó para descomprimir todas las diferencias. La situación de La Pampa, por ejemplo, volvió a tensionarse después de que Nación estableciera que las regalías del complejo hidroeléctrico de Los Nihuiles corresponden en su totalidad a Mendoza, lo que reavivó el conflicto entre ambas provincias por el río Atuel.

A esto se suma la evolución de la coparticipación. Un informe de la Fundación Encuentro señala que las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires acumularon hasta agosto una caída real del 1,2% en las transferencias automáticas respecto del mismo período de 2025. Catamarca fue la única jurisdicción que registró una mejora interanual, con una suba del 0,3%.

La pelea electoral condiciona los acuerdos

El vínculo entre Nación y las provincias también está atravesado por las elecciones de 2027. Los gobernadores que mantienen una relación de diálogo con la Casa Rosada observan con cautela la expansión territorial de La Libertad Avanza y la posibilidad de que el oficialismo compita directamente en sus distritos.

El lanzamiento de Lisandro Catalán como candidato a gobernador de Tucumán fue una de las primeras señales concretas de esa estrategia. A nivel nacional, el oficialismo busca construir acuerdos con distintos mandatarios, aunque las conversaciones ya no se limitan al reparto de fondos u obras públicas y tienen un componente electoral cada vez más marcado.

En Misiones, Hugo Passalacqua recibió al gobernador bonaerense Axel Kicillof y mantuvo contactos con dirigentes del peronismo federal. La Casa Rosada observa esos movimientos con atención ante la posibilidad de que el mandatario misionero profundice su acercamiento a sectores opositores.

El mapa de alianzas, de todos modos, sigue abierto. El oficialismo conserva acuerdos con gobernadores como Alfredo Cornejo, Leandro Zdero y Rogelio Frigerio, mientras busca ampliar ese respaldo hacia otros mandatarios provinciales.

Presupuesto y reforma electoral, las próximas pruebas

El Gobierno deberá enfrentar ahora dos negociaciones centrales en el Congreso. El proyecto de Presupuesto 2027 ingresará a Diputados el 15 de septiembre, mientras que en el Senado comenzará a discutirse la reforma electoral.

La eliminación de las PASO aparece como uno de los puntos más complejos. La Libertad Avanza no cuenta por sí sola con los votos necesarios en la Cámara alta y necesita acuerdos con bloques provinciales, sectores de la UCR y el PRO. La suspensión de las primarias, en lugar de su eliminación definitiva, aparece como una alternativa con mayores posibilidades de consenso.

En este escenario, los gobernadores adquieren un peso decisivo. El oficialismo necesita sus respaldos parlamentarios para avanzar con su agenda, pero las provincias buscan utilizar esa posición para negociar recursos, obras y condiciones políticas de cara a 2027.

En Catamarca, Jalil confirmó que las elecciones provinciales se realizarán junto con las nacionales el próximo año. La decisión mantiene el esquema de simultaneidad utilizado en los últimos comicios y fue comunicada al Gobierno nacional.

La discusión que se abre en el Congreso tendrá así dos planos simultáneos: el debate sobre las cuentas públicas para 2027 y la definición de las reglas electorales con las que se competirá el próximo año. Para el oficialismo, conseguir acuerdos con las provincias será clave para ambos frentes.